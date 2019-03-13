“Hamdolsun, bugünleri de gördük, bir gece ansızın patates ithalatını serbest bıraktık.

Şimdi bizi patatesten mahrum bırakanların peşindeyiz. İnlerine de girseler, fare gibi tarlalarına saklansalar da bulacağız onları.Nasıl ki dağ bayır dolaşarak kuru soğanı saklayanları bulduysak, bu patatesçileri de ortaya çıkaracağız, sakladıkları ürünleri tanzim satış noktalarında halkımıza dağıtacağız.

Stokçuların, halden anlamaz haldekilerin, marketlerin patatesteki zincirlerini de kıracağız. Bir de önümüz Ramazan, yok öyle halka pahalı patates yedirmek! Siz gidi patates teröristleri sizi!

Bizim bir önceki yıl patates üretimimiz 4.8 milyon ton. Nedir ki bu 200 bin tonluk ithalat? Ama şimdiden bir tezgah hazırlıyorlar. Biz bunu bozuyoruz. Bunu böyle bilin. Üstelik fazla patates göz çıkarmaz.

Bu ithalata ek olarak, patatesten tasarruf yapılması için okullarda patates baskısı ile resim boya yapılmasını yasakladık. İki tane uyduruk resim yapılacak diye memleket patatessiz mi kalsın? Ayıptır, günahtır.

Biz yabancı patates yememiş bir nesil yetiştirmeyeceğiz.

DOMATESE KARŞI PATATES

Efendim bu yıl tarımda üretim azmış, hastalık kapmış, plansızlık varmış, benim milli ve yerli üreticim zarar görürmüş, geçin bunları. Bunları söyleyenler dış bağlantılı. Karşımızda patates lobisi var, tıpkı soğanda, bakliyatta olduğu gibi.

İşte patates ithal etmemizin nedeni budur. Bu lobiyi yıkmak için, size en iyi, en tatlı, en şişman, kafa kadar patatesi yedirmek için özellikle Çin’e, Hindistan’a ve Rusya’ya ya gideceğiz. Neden bu üç ülke? Çünkü onlarda üretim fazlası varmış, çürümesin, bozulmasın diye biz alacağız. Ne demişler; komşuda biter biz de pişer.

Hatta, Rusya ile domates takası yapacağız. Bir kilo domatese karşı al sana bir kilo patates diyeceğiz. Bak, ne dolar var, ne ruble. Dış ticaret, komşuluk budur. Eyy IMF duyuyor musun? Yere batsın senin doların!

Bizim serbest piyasa ekonomisi dediğimiz bu. Herhangi bir ürün mü eksik, hem ithalat yaparız. Mesela memlekette dolar mı bitti, gider yurtdışından valiz valiz getiririz. Bu da bir anlamda ithalat sayılır. Ama malum kişiler buna dış borçlanma diyorlar. Arkadaş sana ne? Ha patates ha dolar, ne fark eder? Sen patatesi ye tarlasını sorma.

NEDENİ CHP

Şimdi şu CHP var ya CHP, güya seçim öncesinde “vay patates de bitti, milleti aç bıraktılar” diye bizi küçük düşürecek.

Eyy Bay Kemal, senin genel müdürlüğünde memleketi nasıl patatessiz bıraktığını, senden öncekilerinde karne ile sattıklarını bu millet unutmadı. Şimdi kalkıp hangi yüzle patatesi soydular, başuçlarına koydular diyorsun?

Domatesmiş, patlıcanmış, patatesmiş, bunlar bizi yıldıramaz. Görüyorsunuz biri bitiyor diğeri başlıyor. Nasıl ki dolarlarıyla saldırdıysalar şimdi sebze meyve ile saldırıyorlar. Olsun siz arkamızda oldukça bozamazlar, yıkamazlar bizi.

Buradan müjde veriyorum, seçimden sonra bakın daha ne ürünler gelecek dünyanın diğer ucundan. Bunları Hans yesin de Hasan yemesin mi kardeşim!”