Kendimi adeta kafesten çıkartılıp, evin iç camlarına vuran özgürlüğü elinden alınmış bir kuş gibi hisettim.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı ile birlikte bitti.

Kendimi adeta kafesten çıkartılan, evin iç camlarına vuran özgürlüğü elinden alınmış bir kuş gibi hisettim.

Virüs uzun bir süre daha bizleri beton kafeslere mahkum edecek.

İnsan sosyal varlık

Bir çok kişi aynı şeyi yapmış, can havliyle dışarı çıkma telaşı.

Trafikte hareketlilik, kaldırımlarda maskeli bir şekilde bir araya gelenler. Yürümeyi özledik diye kendi aralarında konuşanlar. Neleri özlemedik ki. Nede olsa insan sosyal bir varlık.

Değişen takvim

Baş belası, vucudumuzu mesken edinmeye çalışan, hayatımızı esir alan lanetli virüsle yaşamanın ikinci ayınıda geride bıraktık.

Takvimlerimiz de değişti. Artık gözlerimiz duvarda asılı duran akşama doğru yapraklarını kestiğimiz takvimleri aramıyor.

Her günün akşam haberlerinde, sağ ve solunda sayısal verilerin bulunduğu ortasın da ise bulunduğumuz gün ve ayı gösteren koronavirüs tablosunun olduğu takvimde.

Her akşam yeni takvim yaprağımız da azalan ölümler ve artan hasta taburcu haberlerini görme umuduyla bakıyoruz.

En yakınlarımız; annemiz, babamız, kardeşlerimiz hastalansa dahi virüs bulaşır korkusuyla yaklaşamıyoruz. Böylesi acı bir toblo ile ilerliyor hayatımız.

Sanal iftarlar ve sahurlar

Ramazan ayının 3. gününü geride bıraktık. Dünya da ülkemiz de her yıldan farklı bir ramazan ayı yaşanmakta.

Korona virüs yasakları kapsamında

İslamın en kutsal yeri bile her zamankinden çok farklı

Kapalı camiler, toplu ibadet yasakları

Bir araya gelmeler, ramazan eğlenceleri, sosyalaşme faaliyetleri, sahurda birlikte yemek, iftarda, eş, dost, akrabalar ile iftarlarda bir arada oruç açma aklınıza gele bilecek her türlü faaliyeten yoksun bir yıl ile birlikte yoksun bir ramazan ayı.

Herşeyin sanalı var artık dijital çağdayız sanal sahur ve iftarlarla bu eksiğimizi gidermek için alternatifler olabilir.

Televizyon ile artan din ilişkisi

İslam dini için kutsal zamanların birindeyiz. Şöyle bir bakayım dedim hangi kanalda ne gibi programlar var. Hangi isimler hangi kanallarda; sahur ve iftar programları verecekler.

Ramazanın güzelliklerini görmek için bizi kanalarını izlemeye davet edenlerden

Kuran ziyafeti vaadleri

Gidemediğimiz kabbeyi evimize getirip manevi hasretimize son vermek isteyen kanallar

Birbirinden ilginç kurgusal metinler, sloganlar.

Bütün bunlar reyting uğruna izleyici çekmek için yapılan rekabet ortamı olan medya da mevcut

Bilgisayar ve internetin hayatlarımızda yer edinmeye başlamasıyla birlikte; televizyon, radyo, gazetede geleneksel medya kabuk değiştirdi.

Elimizde ki mobil cihazlar ile sosyal ağlar ve yeni medya platformları adı altında fikir özgürlüğüne sınırsız imkanlar getirildi.

Tabi ülkemizde son yıllarda bu alanda en çok ilgi çeken halkta karşılık bulan dini temsil eden sınıf hocaların sunduğu dini programlar.

Son yılarda gittikçe artan yeni anlayış dinin televizyonlarda öğretile bileceğine yönelik çalışmalar. Özelikle islam dini için kutsal zamanlarda buna yönelik çalışmalar gitikçe artıyor.

İnsanları bir arada tutan, sosyaleşmelerini sağlayan dini bir yaşamın nasıl yaşanılacağına dair uyarıların yapıldığı yer olan camiler yerlerini herkese ulaşmaya çalışan hocalara ve kanallara bırakmış ken reyting uğruna büyük rekabetler yaşanmıyor değil.

Peygamber efendimiz(sav) açlıktan karnına taş bağlayarak yaymaya çalıştığı İslam dinini çok büyük paralar alınması karşılığında televizyon ekranlarından anlatılmasını yadırgamamak, eleştirmemek mümkün değil.

Hemde fon müzikleri eşliğinde daha da drama haline getirilerek

Televizyonun izlenmesinin, müziğin dinlenmesinin haram olarak fetva edildiği dönemlerden, televizyonlardan müzik eşliğinde dinin anlatılmasına geldik.

Hem diyanetinde kanalı var cuma hutbelerini canlı yayınlayan.

Bir zamanların yanlış fetvaları, haksızca komik yasaklarını böylesi değişimlerin yaşanmasıyla saçma bir hale geldiğini çok net biçimde görmekteyiz.

Yanlışların kendiliğinden ortaya çıkması gibi güzel bir huyu var denir ya aynen öyle

Bugün aykırı gibi gelen fikirler yıllar sonra normal olarak görüle bilir. Hoşgörülü olmak en güzeli.

Heraklitosun şu meşhur sözü hemen ben de çağrışım buldu. ‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’

Unutmamanız temenisiyle mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Sağlığın için evde kal Türkiye