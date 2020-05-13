Neoliberal çizgideki politika uzun zamandır dünyamızı etkilemekteydi. Bu siyasetin küresel ölçekteki ilk temsilcileri Reagan ve Teacher olmuştu. Ülkemize ise bu siyaseti ithal eden ve uygulayan Llider 12 Eylül askeri darbesi sonrasında iktidara taşınan Turgut Özal’dı.

Neoliberal siyaset devletin ekonomilerden çekilmesini, özelleştirmeleri ve çeşitli özerk kurumlar vasıtası ile iktidarların ekonomiler üzerindeki kontrolünü azaltmayı, sermaye ve malların küresel ölçekte serbest dolaşımını, yani küreselleşmeyi savunuyordu. Neoliberal sistem tamamen özel sektör üzerine bina edilmiş, karma ekonomi modeli ve kamu işletmeciliği açıkça lanetlenmişti.

SSCB vs diktatöryal Sosyalist sistemlerin çökmesi, Komünist Çin’in özgür dünyaya açılması, küresel ekonomiye eklemlenmesi ve özel girişimciliğe kapılarını açması da sosyalist teorinin gözden düşmesine, neoliberal siyasetin tek alternatif olarak görülmesine yol açmıştı.

Yaşadığımız pandemi sürecinde ise neoliberal siyaseti uygulayan ülkeler açıkça çok kötü bir sınav verdi, karizmayı kötü çizdirdiler ve sistemin başarısını tartışmaya açtılar.

Şimdilerde neososyalizm olarak adlandırabileceğimiz, neoliberal sisteme alternatif ve toplumsal örgütlenmenin farklı bir yöntemini ortaya koyan, yeni bir alternatif ufukta belirmiş bulunuyor. Sağlık, eğitim, beslenme, barınma, çevre ve güvenlik gibi temel sorunları toplumsal boyutta ve küresel ölçekte çözemeyen bir sistemin sürdürülebilir olmadığı artık net olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Geçmişteki ceberrut uygulamaların aksine sosyalizm en temelinde toplumdaki her bir bireyin özgürlüğünün ve toplumsal adaletin sağlanmasını savunur. Sosyalizm bu özgürlük ve adalet hedefine ulaşmanın yolunun üretim araçlarının mülkiyetinindeki haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ile mümkün olacağı görüşü üzerine bina edilmiştir.

Feodal çağdaki toprakların mülkiyeti sorunu, kapitalist çağda sermayenin mülkiyeti sorununa dönüşmüş, sermayeyi elde tutan sınıf bölüşümden en büyük payı alırken sermayesi olmadan salt emeği ile çalışan sınıf büyük bir haksızlığa uğrayarak bölüşümden çok daha az bir pay alabilmiştir.

Bu tarihi, sınıfsal çatışmalar yakın zaman kadar dünyamızı şekillendiren ana unsurlar oldu.

Şimdi ise önümüzde bilgi çağı adı verilen yepyeni bir çağ açılıyor ve bu çağdaki temel yada birincil üretim faktörü bilgi olacak. Eskinin kavgaları ile oyuncaklanmayı bırakıp önümüzdeki bu yeni çağın nasıl olacağını hayal etmemizde, geleceğimiz açısından çok ama çok büyük bir fayda vardır.

Önümüzdeki çağ bilgi çağı ve bilgi bu çağda birincil üretim faktörü haline gelecek.

Öncelikle söyleyeyim bilgi bir üretim faktörü olarak hem feodal ve hemde kapitalist sistemde de elbette ki çok önemliydi, tarım çağını da sanayi çağını da yaratan ana dinamik de bilgidir. İnsanı gezegenimizdeki diğer canlılardan ayıran ve kendi ihtiyaçlarını karşılamada bu büyük başarıyı yaratan temel unsur bilgi edinme, aktarma ve depolamada gösterdiği eşsiz başarıdır. İlk ateşi bulan, ilk aleti keşfeden, ilk demiri eritmeyi öğrenen insandan bu güne kadar bilgi nesiller boyu katlanarak artmakta ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bugün ihtiyaçlarımızı karşılamak için ürettiğimiz her mal ve hizmette binlerce kuşaktır, farklı insan ve toplumlarca keşfedilmiş, biriktirilmiş ve aktarılmış bilgi faktörü vardır.

Bilgi çağında ise üretilen ve tüketilen mal ve hizmetlerin içeriğinde bilgi bir üretim faktörü olarak açık ara en önemli konuma gelecek, en yüksek payı alacaktır.

Bilgi üretim yapabilmemizi sağlayan ve keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir kaynaktır, bilgi tüm insanlığın ortak malıdır ve bu manada bilgi komünal bir üretim faktörüdür. Herhangi bir toplumun, herhangi bir ferdi tarafından keşfedilecek bir bilgi tüm dünyada insanların hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve ihtiyaçlarını daha mükemmel bir şekilde karşılamasına yol açacaktır.

Emin olun ki bilginin karekteristik özellikleri önümüzdeki çağa damgasını vuracaktır ve birincil üretim faktörünün komünal özellikler taşıdığı bir dünyada üstyapıların sosyalizm olarak şekillenmesi de son derecede mantıklıdır.

Neososyalist sistemde her birey gücü yettiği ve dilediği kadar bilgi faktörüne sahip olabilecek, buda onu adalet ve özgürlük dilenen, umucu ve güçsüz bir birey olmaktan kurtaracak, hakkını ve özgürlüklerini koruyabilecek, adaleti tesis edebilecek kadar güçlü kılacaktır. Böyle güçlü bireylerden oluşan bir toplumda adalet ve özgürlükler çok daha kolay ve doğal bir yoldan tesis edilebilecektir.