Neoliberal Politikalar Sorgulanamaz Mı?

1980’li yılların başından itibaren neoliberal politikalar kapitalist sistemin krizine bir yanıt olarak devreye sokulmuştur.





İngiltere’de Margaret Thatcher, Amerika Birleşik Devletlerin’de Ronald Reagan, Türkiye’de ise Turgut Özal neoliberal politikaların inşa ve uygulama sürecinde etkin rol oynamışlardır.

12 Eylül darbesi sonrasında ve sonucunda iktidara gelen Turgut Özal döneminden bugüne kadar ülkemizde uygulanan neoliberal ekonomi politikaları tek gerçeklik ve tek çözüm yolu olarak gösterilmektedir. Bu politikaları sorgulayanlar ekonomi bilmemek, eski kafalı, solcu ya da Kemalist olmak gibi yaftalamalar ile itham edilerek neoliberal politikalar tartışmalardan uzak tutulmaktadır.

Özellikle 90’larda sosyalist doğu bloğunun çöküşü ve Çin’in serbest piyasa ekonomisine yönelik açılımları neoliberal politikaların tek çözüm olarak takdim edilmesini çok kolaylaştırmıştır.

Oysa günümüzde bir Çin örneği var Çin’de karma ekonomi modeli uygulanmakta ve bugün Çin küresel ölçek de ve sadece fason ya da taşeron üretimde değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyona dayalı üretim gerçekleştirmekte de son derecede başarılı değil mi?

Bugün Sanayi Devrimi’nin kaleleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Çin’in gösterdiği ekonomik performans karşısında kendilerine gümrük duvarları ile korumaya çalışmakta değiller mi?

Şimdi konuyu baştan şartlanmalardan ari, duru akıl ile bir ele alalım ve şu soruları soralım:

Neoliberal Dünya görüşünün savunduğu serbest rekabet ortamı somut ve tek gerçek midir? Bütün ülkeler ve bütün firmalar serbest rekabet ortamında adil ve adaletli bir yarıştamıdırlar?

Serbestlik denilen bu yarışta bazı ülkeler ve firmalar avantajlı iken bazıları dezavantajlı mıdır?

Örneğin gelişmiş ülkeler teknoloji, finans ve pazar avantajına sahip iken gelişmekte olan ülkeler bu konularda dezavantajlı mıdır?

Misal teknoloji geliştirmiş, pazarda yerleşmiş, markasını oturtmuş, sermaye birikimini tamamlamış ve fabrika amortismanlarını karşılamış atıl kapasitesi olan bir üretim tesisi ile teknoloji ithal etmek, bunun için lisans bedeli ödemek, fabrika yatırımı yapmak ve finans bulmak zorunda olan bir gelişmekte olan ülke üretim tesisi serbest rekabet yapıyor denilebilir mi?

Böyle bir rekabet boksta ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson’un karşısına amatör kümeden sinek siklet bir boksör çıkarıp hadi ikiniz de erkek ve eşitsiniz serbestçe dövüşün demeye benzemez mi? Böyle bir dövüş adil ve serbest rekabet şartları altında değerlendirilebilir mi?

Gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelere ait firmalar zaten sanayi devrimini kaçırmış sınai üretim yapmakta zorlanan, sanayi üretime yönelik bilgi ve sermaye birikimi olmayan yapılardır, böyle yapıları herhangi bir destek olmadan yabancı rekabete açmak bu firmaların ya yok olmasına ya da yabancı sermayenin eline geçmesine neden olmaz mı? Nasıl ki erken doğmuş yaşama dezavantajlı başlayan bir bebeği küvezde büyütüp dış Dünya koşullarına hazırlarsak sanayi devriminin kaçırıp geri kalmış ülkelerde de üretim tesislerini devlet eli ile oluşturulacak bir küvöz ortamında var etmemiz ve yaşatmamız akılcı ve rasyonel bir çözüm değilmidir?

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde uygulanan karma ekonomi modeli işte bu şartlar ve bu şartlara rağmen sanayileşme hedefi doğrultusunda Türk sanayisini geliştirebilmek ve küresel rekabette yaşatabilmek amacı ile uygulanmıştır. Ciddi ölçüde de başarılı olmuş ve bir çok sektörde dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilmiştir.

Ne yazık ki 1950’lerde başlayan çalkantılı siyasi süreç, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağımlılık yaratan siyaset bu karma ekonomi politikasının doğru düzgün uygulanabilmesini engellemiştir. Özellikle popülist sağ iktidarlarca uygulanan neoliberal politikalar, bilinçli olarak zarar ettirilen kamu iktisadi teşekkülleri ve zarar ediyor gerekçesiyle satılan, özelleştirme adı altında yok edilen ya da yabancılaştırılan fabrikalar hepimizin malumudur. SEKA, SÜMERBANK, TEKEL ve ŞEKER FABRİKALARI gibi özelleştirme adı altında satılan ve sonra da yok edilen bir çok örneği hatırlamayan var mı?

Bunca zamandır uygulanan neoliberal politikalar sonucunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye dış borç bataklığında debelenen, sıcak para bularak borcu anca çevirebilen, ithalata ve yabancı sermayeye bağımlı, bir çok üretim tesisi yabancı sermayenin eline geçmiş dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri değil midir?

Artık bu noktada dahi uygulanan neoliberal ekonomi politikalarını sorgulamayacaksak ne zaman sorgulayacağız?