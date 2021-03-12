Ana Sayfa Haberler Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Kategoriler: Kültür-Sanat Haberleri

Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

MALATYA ve Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı. Karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları temizleyerek turizm sezonuna hazırlıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nın karla kaplı yolları temizlenerek, turizm sezonuna hazırlık hale getiriliyor. Karla mücadele ekipleri Malatya’dan 95, Adıyaman’dan ise 73 kilometre mesafedeki Nemrut Dağı ve çevresinde çalışma yaparak yolları araç trafiğine açık hale getirdi.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Nemrut DağıTurizm sezonu
39 saniye önce

Son Haberler

Uzmanından ‘mavi ışık’ uyarısı: Uyku döngüsünü bozabilir

İSTANBUL (DHA) - Son zamanlarda popülerliği artan mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına…

4 dakika önce

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisi önünde uyuşturucu satmış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan…

4 dakika önce

Cihanoğlu Kulesi ve konağı turizme kazandırılacak

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Cihanoğlu Beyliği döneminde, 1800'lü yıllarda yapılan tarihi kule ile konağın bulunduğu…

5 dakika önce

Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşları satmak istiyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada ateş parçasının karla kaplı araziye…

5 dakika önce

Başkan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Kartal…

5 dakika önce

Kilo sorunu olanlar dikkat; Kilo arttıkça koronavirüsle mücadele zorlaşıyor

İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- OBEZ kişilerde koronavirüsün ağır seyrettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı…

5 dakika önce