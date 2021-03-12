Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nın karla kaplı yolları temizlenerek, turizm sezonuna hazırlık hale getiriliyor. Karla mücadele ekipleri Malatya’dan 95, Adıyaman’dan ise 73 kilometre mesafedeki Nemrut Dağı ve çevresinde çalışma yaparak yolları araç trafiğine açık hale getirdi.
İSTANBUL (DHA) - Son zamanlarda popülerliği artan mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına…
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan…
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Cihanoğlu Beyliği döneminde, 1800'lü yıllarda yapılan tarihi kule ile konağın bulunduğu…
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, evinin penceresinden gökyüzünü izlediği sırada ateş parçasının karla kaplı araziye…
İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Kartal…
İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- OBEZ kişilerde koronavirüsün ağır seyrettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı…