Nema ekonomi dilinde; Büyüme, gelişme, kazanç, kâr, getiri, faiz elde etme anlamında kullanılan bir terimdir. Bir birikimi nemalandırdığınız zaman o birikim ile bir getiri elde edip birikiminizi büyüttüğünüz anlamına gelir, yeterli getiri elde edemezseniz birikiminiz olduğu yerde sayar, artmaz, büyümez hatta enflasyon karşısında giderek erir, küçülür ve zaman içinde etlice bir kısmı buharlaşıp yok olur.

Bizim ülkemizde ekonomi politikalarını oluşturup yönetenler biz birikimlerinizi bir fonda toplayıp nemalandıracağız dediği anda anlayınız ki birikiminize göz dikmişler, ucuza kaynak kullanıp, birikimlerinizi buharlaştırmayı hedeflemektedirler.

Güncel durumdan bir örnekle konuyu biraz daha açayım, malum işçi ve işverenlerimizin katkıları ile oluşan bir işsizlik fonu var, bu fonun kuruluş amacı işini kaybeden çalışanların gelirsiz kalarak zor duruma düşmelerini önlemekti. Her ne kadar günümüzde bu fondan işverenler işçilerden daha fazla miktarda kaynak kullanıyorsa da asıl konumuz bu değil. Konumuz bu fonun nasıl nemalandırıldığı.

İşsizlik fonunda 2019 yılı Aralık ayı sonunda biriken ve nemalandırılan meblağ 131.541.793.000. Türk Lirasıydı. Fon Ocak-Mayıs döneminde 18,8 milyar gelir elde etmiş bu gelirin yaklaşık 8,6 milyar lirası faiz gelirinden ibaret.

Oysa Altının gram fiyatı, 31 Aralık 2019’a 291 Türk Lirasıydı bu fon parasını altına yatırmış olsa 452 ton altın alabilirdi Altının gram fiyatı 30 Nisan’da ise 384 Türk Lirasına yükselmişti bu 452 tonu güncel altın fiyatı ile çarptığımızda eldeki fon tutarı 173.580.922.721 Türk Lirası tutarına erişmiş olurdu. Yani fon altına yatırılmış olsa 42 milyar kadar nema getirirdi oysa fon yönetimi bu parayı tahvil ve mevduatta değerlendirerek aynı dönemde sadece ve sadece 8,6 milyar getiri elde edebilmiştir. Elde edebileceğinin nerede ise beşte biri kadar.

Altın hesabını bırakalım birde döviz hesabından, dolar üzerinden gidelim;

Dolar kuru 31 Aralık 2019 tarihinde Merkez Bankası verilerine göre 5,95 Türk Lirası seviyesindeydi. İşsizlik Fonunun tüm birikimini dolara yada dolara endeksli kağıtlara yatırmış olsaydık 22 milyar dolarımız olurdu. 30 Nisan 2020 tarihinde ise dolar kuru 6,97 Türk Lirası seviyesine çıkmıştı. Eğer fonu dolara çevirmiş olsaydık elimizde 154 milyar Türk Lirası büyüklüğünde bir fon olurdu, fonun neması 22 milyar Türk Lirasına ulaşırdı. Oysa fon yönetimi parayı tahvil ve mevduata yatırarak sadece 8,6 milyar nema elde edebilmiştir.

Hem altın ve hem de dolar hesabından gittiğimizde fonun yeterince nemalandırılamadığını birikimin atın ve döviz bazında eridiğini görmekteyiz. Fon hesabındaki tüm birikim Mayıs döneminde 127.335.065.000 Türk Lirası seviyesinde olmuştur. Bu meblağı altın ve dövize çevirirsek elimizde 331 ton altın yahut da 18,2 milyar dolar kalmış demektir, kayıp yada fon erimesi 119 ton altın, yada 3,8 milyar dolara ulaştı demektir.

Bu hesabı gayrimenkul ve menkul kıymeler üzerinden de yapsak üç aşağı beş yukarı benzer bir sonuç ortaya çıktığı görülecektir. İşsizlik fonunu yönetenler iyi yönetememiş, yeterince nema elde edememiş demeklerdir.

Şimdi savuma olarak ama enflasyonun üstünde bir getiri elde ettik diyebilirler lakin enflasyon rakamlarına inansak bile elde edilebilecek çok daha yüksek bir getiri varken buna razı olmak ekonomi mantığına sığar mı, başarı sayılır mı?

İşin açığı bizde iktidarlar bu tip fonları kullanarak uzun vadeli düşük faizli kaynak kullanmaya bayılır, milletin birikimi erimiş hiç umurlarında olmaz, nasılsa insanlar oturup bu hesapları ince ince yapamazlar diye düşünürler.

Mazeretleri de bizim tasarruf açığımız var, böyle fonlar ile tasarruf açığı sorununu çözeceğizdir.

Tekrar hatırlatayım 1970’li yıllarda yaşanan kronik yüksek enflasyon dolayısıyla sosyal güvenlik kurumlarının fonlarıda benzer bir şekilde erimişti. 1977-1981 dönemine ilişkin beş yıllık Sosyal Güvenlik Komisyonu Raporu’na göre, söz konusu tarihler arasında sosyal güvenlik kurumlarının biriktirmiş olduğu fonlar yüzde 75’lere ulaşan net değer kaybına uğramıştı. Bu bir hata mı, yoksa taammüden yapılmış bilinçli bir tercih mi bunun takdirini de siz sayın okurlarıma bırakıyorum.

Konut Edindirme Yardımı (KEY) fonu Turgut Özal’ın lideri olduğu ANAP döneminde 1986 yılında çıkarılan bir kanunla çalışanların ev sahibi olmasını amaçlayan bir fon idi. Fonun finansmanı çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiler ile sağlanmaktaydı. Bu fondaki birikimin, devletin de sağladığı katkı ile beraber enflasyon etkilerinden korunacak finansal enstrümanlarla değerlendirilmesi de kanun tarafından öngörülmekteydi. Birikimler Emlak Bankası’nın yüksek enflasyon oranlarını yakalayamayan faiz uygulaması ile değerlendirildi ve böylece fonun toplam değeri eridi, gittipara pul oldu.

Tıpkı KEY fonu gibi Tasarruf Teşvik Fonu (TTF) da ANAP döneminde, 1988 yılında başlayan bir uygulamaydı. Bu uygulamada çalışanların gelirlerinden düzenli olarak yapılan zorunlu kesintiler ayrı bir fonda biriktiriliyor ve faizlendiriliyordu. Benzer bir sorun burada da ortaya çıktı.

Her iki uygulamada da maaşlarından yapılan zorunlu kesintiler yeterince nemalandırılmayan çalışanlar çok büyük zarara uğratıldı, birikimleri çar çur edildi.

Size iktidarların fon oluşturup yönetmesi ile ilgili üç örnek verdim. Her üç örnekte de aynı sorun görülüyor, sonuçta birikimler eriyor ve para pul oluyor.

Şimdi de iktidar kıdem tazminatını benzer şekilde bir fon haline getirmeye çalışıyor, buna razı olunursa emin olun kıdem tazminatları da benzer şekilde çar çur edilecek, çalışanın parası pula dönecektir.