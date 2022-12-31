Nejat Kök son yolculuğuna uğurlandı

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
AYDIN’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu’nun eski başkanlarından, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve uluslararası istatistikçi Nejat Kök, son yolculuğuna İzmir’de uğurlandı. Atletizm Federasyonu’nda 1974-1975 yıllarında başkanlık yapan Kök’ün cenaze namazı Alsancak Hocazade Camisi’nde kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. Kök’ün cenazesi Karabağlar’daki Paşaköprü Mezarlığı’na defnedildi.
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