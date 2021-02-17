Nejat İşler Bangladeş’te en iyi erkek oyuncu seçildi

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-NEJAT İşler, Bangladeş Dhaka Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Mehmet Eroğlu’nun, ‘9,75 Santimetrekare’ adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk uzun metraj filmi kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı.

‘9,75’ filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali’nde yarıştı. Filmdeki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi ünlü oyuncu Nejat İşler oldu.

