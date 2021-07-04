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Ana Sayfa Güncel Haberler Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor/Ek fotoğraf
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Büyükçekmece’deki çifte cinayette şüpheli koca yakalandı
İSTANBUL,(DHA) Büyükçekmece’de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin öldürüldüğü çifte cinayette sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,...
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda...
Dirençli depresyona ilaç tedavisi önerisi
Dirençli depresyonun son dönemdeki bazı yeni ilaç tedavileriyle yenilebildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Setenay İris Koç, “Damardan uygulanan bir ilaç tedavisi olan ketamin tedavisi, dirençli depresyon hastalarında düşük dozlarda uygulanarak araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde yapılan klinik çalışmalar hastaların ortalama yüzde 65’nde ilk dozun uygulanmasından sonra depresyon belirtilerinin şiddetinde yarı yarıya azalma olduğunu göstermektedir” dedi.
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kafede karnından tabancayla vurularak öldürülen Ömer Faruk Yücetaş’ın (24), evine gitmek için müşteriler Furkan Y. (22) ve Fatih K.'den (22) park ettikleri otomobili çekmeleri gerektiğini söyleyince vurulduğu...