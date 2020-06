Konuşamıyorum.

Giyinemiyorum.

Gezemiyorum.

Nefes alamıyorum…

Nefessiz geçen her gün; daha da daralıyor düşüncelerim, dünyaya bakış açılarım azalıyor birer birer…

Doğaya en büyük zararı veren insanların bugün; renk, dil, din, sınıf farkı, cinsiyet ayrımı, düşünce farklılıklarına tahammülsüzlüğü… Gibi sayısız nedenleri bahane ederek; bir kısım kişiler birbirleriyle çatıştırarak yok etmek, bir kısım kişiler de kendilerine üstünlük yaratarak başkalarının yaşam alanını sınırlandırmak ya da bitirmek üzerine, bir dünya kurmak istiyor…

Doğa, insanlar yüzünden gittikçe günden güne nefes alamaz oldu, hayvanlar da yaşam alanları yok edildikçe, rahatça nefes alamaz oldu. Doğanın en büyük katili insanlarsa kendi bindikleri dalı(dünyayı) keserek, kendi sonlarını getirdiğinin farkında değil… Birbirlerinin nefesini kesmeye çalışan o kadar kendini kaybetmiş insan var ki yeryüzünde, her gün, huzurla uyanmak, yaşamak artık ‘şans’ olmaya başladı.

Dünyanın dört bir yerinde, ABD’de siyahî George Floyd’un polis tarafından öldürülürken söylediği “Nefes alamıyorum” olan son sözleri, kitlelerin sesi oldu. Bir anda, kendi nefeslerini alamadığını fark ettiler ve yıllarca toplumsal suskunluğun birikmiş sesini çıkardılar. Bu; yoksulluğun, işsizliğin, adam yerine sayılmamanın, dışlanmışlığın, insanca yaşama isteğinin artması, küresel dayatmaların faturası ve virüs salgınında insanların zincirleme yaşam sıkıntıları üst üste gelince… Bardağı taşıran son damla olarak ortaya çıktı.

‘Nefes alamıyorum’ diyen insanlar, ‘Artık nefes almak istiyorum’ diyen insanlar olarak çoğaldı, dalga dalga…

Nefes almak için, şiddet göstermek hak değildir. Şiddet; nereden ve nasıl gelirse gelsin, hak için olsa da, şiddet her zaman haksızdır. İyi katil, kötü katil nasıl olmazsa; katil her zaman katilse; şiddet de her zaman şiddettir. Nefes almak için şiddet, karşısındakinin nefesini kesmekse, ondan ne farkımız kalır.

Evet, bugün tüm dünyada bir birikimin son damlasıyla NEFES ALMAK isteyen insanların ortak sesi, bu yüzyıllardır, bazı insanların zihniyetlerindeki kendi gibi olmayanları ezme düşüncesine ortak tepkisidir.

“Nefes alamıyorum” milyonların, milyarların ortak çığlığıdır, sesidir, bir kendini ifade etme eylemidir. Kısır döngülerle kısıtlanan yasam kurallarına karşı, kendi yasam alanını genişletme isteğinin bir yansımasıdır.

Bugün;

“Nefes alamıyorum” diyen ailesine daha rahat yasam vermeyip bunalan, boğulan ve çaresiz kalan insanlar var.

“Nefes alamıyorum” diyen kadınlar var; evlerinde, sokakta, işyerlerinde ve hayatının birçok alanında ikinci sınıf insan yerine konulan…

“Nefessiz kalıyorum” diyen evlerden çıkamayan insanlar var. Sınav stresiyle gerilen çocuklar, gençler var…

Din, dil, aile gibi gerekçelerle dizginleri elinde tutmak ve kontrolü almak isteyen insanlar var.

Kişinin yaşam hakkına müdahale edilemeyeceğini bilseler de, kendince karışabileceğine inanan ve baskı kuranlar yüzünden nefessiz kalan insanlar var.

…….

……..

Daha sayabileceğimiz birçok örnek var, şu an aklımıza gelip de söyleyemediğimiz…

Dünyadaki bunalan tüm insanların ortak sesi;

NEFES ALMAK İSTİYORUZ! NEFES…