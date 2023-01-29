NEF Çekmeköy’ün 3. etabında 327 konutun yarısı bir günde satıldı

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NEF Çekmeköy’ün 3. etabında bir günde rekor satış gerçekleşti

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) – NEF Çekmeköy’ün üçüncü etabı olan Koruköy Projesi’nin lansmanı dün yapıldı. Yoğun ilgi gören projede 327 konutun yarısı 1 günde satıldı. Öte yandan ‘Yeni Evim’ kampanyasının da etkisiyle bugün projenin satış ofisinde yoğunluk oluştu.

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NEF Çekmeköy’ün dün lansmanı yapılan üçüncü etabı olan Koruköy Projesi’ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. NEF Çekmeköy’in önceki 2 etabı da 2 saatte satılmıştı. 180 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak üçüncü etapta bulunan 327 konutun yarısı rekor bir sürede alıcılarıyla buluştu. Öte yandan ‘Yeni Evim’ kampanyasından da faydalanmak isteyen vatandaşların etkisiyle satış ofisinde yoğunluk oluştu.

“HIZLI BİR SATIŞ GRAFİĞİ İZLİYORUZ”

NEF İcra Kurulu üyesi Selçuk Çelik, “Yeni projemizin lansmanı dün itibariyle yapıldı. NEF’in Çekmeköy’deki üçüncü projesi Koruköy’ün satış ofisindeyiz şu an. Toplam 327 konuta ulaşan bir proje. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi talep bırakmıştı projeye. O yüzden talep bırakan müşterilerimize öncelik verdik ve bu hafta sonu satışa başladık. Dün itibariyle projenin yarısına yakını satılmış durumda. Talepten oldukça memnunuz. Tabii bu talepte yeni kredi kampanyasının oldukça büyük önemi var. Biliyorsunuz ‘Yeni evim’ kredi kampanyası çerçevesinde hem uzun vadede hem düşük faizli kredi kullanılabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın ilgisi gayet yerinde oldu. O yüzden de hızlı bir satış grafiği izliyoruz. Dün itibariyle 327 konutun yarısı satıldı. Bugün de oldukça yoğun bir talep var. Muhtemelen bugün olmasa bile yarın satış tamamlanır. Burası aslında bizim Çekmeköy’deki üçüncü projemiz. 180 dönümlük bir arazi üzerinde yapılan üçüncü proje. Daha önce yüz dönüm arazi üzerindeki 2 proje gerçekleştirmiştik. Oldukça da hızlı bir satış grafiği yakalamıştık. İlk projemiz de zaten 2 günde 497 adet satılmıştı. Rekor kırmıştı. O iki projede 1109 konut teslim edildi. Şu an yaşam başladı. Yüzde 95 doluluk oranına sahip. O projenin devamında üçüncü projemizin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Projenin geri kalanı da gelecek. Aslında dördüncü ve beşinci etaplarımız da olacak. Bu satıştan dolayı da muhtemelen onların lansmanını da biraz erkene çekeceğiz.” Dedi.

“AYLIK TAKSİTLERİ İLK YIL İÇİN 14 BİN 500 TL’DEN BAŞLIYOR”

Konuşmasına devam eden Çelik, “ 1+1 dairelerimiz 3.4 milyon TL’den başlıyor. Bunun da yüzde 10’nu müşterilerimiz peşin ödüyor. 340 bin lira. ‘Yeni evim’ kredi kampanyası çerçevesinde.geri kalan yüzde 90’ı da bankadan kredi kullanıyorlar. Onun da aylık taksitleri ilk yıl için 14 bin 500 TL’den başlıyor. Kira değerini düşündüğünüz zaman aslında kiranız bir nebze kredinizi büyük oranda ödüyor. O anlamda müşteriler bakımından oldukça mantıklı bir alışveriş oluyor” diye konuştu.

“SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Projeden ev satın alan Doğan Tuncer, “Burada kiracı olarak oturuyorum. Bu uygun kredi şartlarıyla ev sahibi olmak istedik. İnşallah borcumuzu bitirip evimizin sahibi olacağız. 2+1 bahçe katı aldık. Sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.