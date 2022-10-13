NEDEN TAKIM TUTUYORUZ?

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Futbol oynamayı çok severim. Zaten haftalık halı saha maçı falan yapıyorum. Neden takım tutuyorsun dersen arada sırada maça gidip kafa dağıtmak, eğlenmek hoşuma gidiyor. Hayat hep ciddi işlerle geçmiyor. İnsanlar vakit geçirecek şeyler arıyor.

Peki neden takım tutuyoruz?

İnsanoğlu dünyaya gözünü açmasıyla birlikte aile büyüklerinden birisi spor fanatiğiyse bir takım tutma zorunluluğunda beraberinde geliyor.

Fanatiklik veya fanatizm bir durum veya görüş için gereğinden fazla destek çıkmak, gerekli görüldüğünde, o görüş veya durum için aşırı tepki vermektir. Bu duyguyu yaşayan insanlara fanatik deriz. Fanatiklik; daha yoğun olarak spor ve siyaset alanında görülür. Takım tutma psikolojisi, taraf olma güç olma güç gösterisinde bulunma, kendisini bir gücün İçinde hissetmeye dayanıyor.

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Niye takım tutarız konusuna mizahi olarak şu cevabı siz de duymuşsunuzdur.

-Nasıl olsa takım tutmak bedava.

Takım tutmanın bir başka sebebi, arkadaşlarıyla muhabbet edecek bir konuları olsun istiyor insanlar. İnsanlar futbol takımları için besteler yapıyor, aşkımız her şeyimiz diyor. Bir yandan da birbirlerinin canına kıyıyor, saatlerce tartışıyor, bunu anlamakta da insan bazen zorlanıyor.

Küçükken tuttuğu takımları, büyüyünce değiştiren çok arkadaşım oldu. Kimseye zarar vermiyorsanız, taraftar olmak güzel şey. Bazı duyguları yaşarsın (sevinirsin, üzülürsün) ama bunun için kavga etmek, adam öldürmek tamamen psikolojik, sorunlu insanların yapacağı şeylerdir. Her şeyi tadında bırakmak lazım.

Biz küçükken bazı arkadaşlarımız takım tutmayanlarla dalga geçerlerdi. İnsanlar nedense bir yere ait olmak istiyor. Bunu da takım tutarak gidermiş oluyorlar. Tuttuğumuz takımların forma renkleri mi çeker bizi acaba?

Yaygın bir kanı ve söylentiye göre,

Emekçiler Beşiktaş’ı

Aristokratlar Galatasaray’ı

Fanatikler Fener’i

Kaynayıp coşanlar Trabzon’u

Başkentliler Ankaragücü’nün taraftarı olarak bilir.

Galatasaraylıların, Beşiktaş’a bir sempatisinin olduğu söylenir. Beşiktaşlılar da Galatasaray’a biraz daha yakın duruyorlar. Bu durumda Fenerbahçe biraz yalnız kalıyor.

Gençler en çok Galatasaray’ı tercih ediyor. Bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş izliyor. Galatasaray’ın Avrupa başarısının taraftar sayısını artırdığı biliniyor. Gurbetçilerimizin de Galatasaray’a ilgisi daha fazla,

O zaman bir kez daha tekrarlayalım; Takım tutma psikolojisi, taraf olma, güç olma, güç gösterisinde bulunma, kendisini bir gücün içinde hissetmeye dayanıyor.

Bu arada Ampute futbol takımımızı başarısından dolayı kutluyorum.