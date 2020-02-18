11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son derecede net konuştu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik olarak,“Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söyledim. Türk tipi başkanlık sistemini istemedim.

Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yana. TBMM bugüne kadar hiç bu kadar önemsizleştirilmemişti. Türkiye bunun noksanlığını hissediyor” dedi. 11. Cumhurbaşkanı Gül ilk defa bu kadar net bir şekilde görüşünü dile getirmiş oldu.

Her toplum en temelinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya gelerek üretim yapmayı amaçlayan insanlardan oluşur ve bu insanlar devlet adı verilen bir tüzel kişilik oluşturarak bu bir araya gelişi hem kurala bağlar ve hem de kurumsallaştırır. Devleti oluşturan ve işleten kurallar ne kadar doğru konulursa o toplumda üretim fonksiyonu da o kadar doğru, verimli ve iyi işler, ortaya müreffeh ve güçlü bir toplumsal yapı çıkar.

Devleti oluşturan ve işleten kurallar ne kadar çok kişinin katılımı ve rızası ile ortaya çıkarılıyorsa ve bir hata görüldüğünde kolaylıkla değiştirilebiliyorsa o kadar az gerilim ve menfaat çatışması yaratır.

Türkiye’de bazı siyasilerin hevesi ve hayali uğruna 16. Nisan referandumu ile yeni ve tuhaf bir rejim tesis edildi. Bu rejimin adı bile doğru dürüst konulamadı çünkü sistemin neye benzediği belirsiz, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, onun atadığı sorumsuz ve yetkisiz seçilmemişlerden oluşan bakan ve bakan yardımcıları ile sarayda oluşturulan paralel bir bürokratik yapı. Çoğunluğu cumhurbaşkanının belirlediği kişilerden oluşan ve tamamen önemsizleştirilmiş bir meclis. Tek imza ile atanan üst bürokrasi, cumhurbaşkanı tarafından şekillendirilen bir yargı. Bu rejimin adı nedir bilmem, ama niteliği tek adam rejimi ve otokrasidir, bu tip rejimler diktatörlüğün hemen eşiğidir.

İş dünyasındaki herkes eskiden şikayet ettiğimiz bir bürokrasi vardı şimdi hem bunlar ikiye çıktı, hem de devlet bürokrasisi ile saray bürokrasisi devamlı çatışıyor, çelişiyor hiç bir iş yürümüyor, her kararda cumhurbaşkanının ne diyeceğine bakılıyor, onun kararı bekleniyor diye yakınmakta.

Tüccar, iş insanı ve yatırımcılar basiretli olmak servetini, malını, parasını kaybetmemek için hep çok dikkatli davranmak zorundadır. Bunlar asla servetlerini işlerini güçlerini tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak söz ve kararlara bırakmak istemezler, bu tip rejimlerin olduğu hukukun doğru düzgün işlemediği ülkelere yeni yatırım yapmazlar var olan yatırımlarını söker daha emniyetli olduğunu gördükleri ülkelere götürürler. Sadece iş insanları mı? Elbette hayır hiçbir nitelikli insan geleceğini, işini gücünü, canını, malını tek bir adamın hükmettiği, her şeyin tek bir adamın kararı ve sözü ile belirlendiği, ortak aklın işlemediği ülkelerde yaşamak, çalışmak ve üretmek istemez. Bu insanların göçü yatırımcıların göçünden bile daha kolaydır, toplar valizini, evini barkını özgürlüklerin, demokrasinin ve hukukun egemen olduğu ülkelere göçerler.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuşması ve bugünkü tek adam rejimine karşı çıkması parlamenter rejime dönüşün gerekliliğini vurgulaması dikkat çekicidir. Ülkemizde sağ ve muhafazakar siyasetten gelen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan gibi siyasilerin parlamenter rejime ve demokrasiye sahip çıkmaları ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceği için çok ama çok önemlidir.

Sadece sol siyasetten gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ile HDP’li siyasetçilerin bu tek adam rejimine karşı çıkmaları olayı bir sağ sol kamplaşmasına götürürdü, böyle bir kamplaşma olsaydı konu doğru bir şekilde enine boyuna tartışılamaz, herkes siyasi yandaşlık keyfiyetine göre, doğruyu değil kampını savunurdu. İşin açığı AKP ve MHP’li siyasetçiler dayattıkları bu tuhaf rejimi böyle bir kamplaşma yaratarak savunmak ve sürdürmek için çok uğraşıyor, bu tuzağa düşmeyen, risk alıp doğruları açıkça ifade eden sağ siyaset geleneğinden gelen siyasilere müteşekkir olmamız gerekmektedir.

Neticede güçler ayrılığı ve dengesinin tesis edildiği, tam demokratik parlamenter sisteme geçilmeden bu ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal sorunları bırakın çözülmeyi gittikçe daha da ağırlaşacaktır. Bu maceradan biran önce vazgeçilmeli ve hızla parlamenter sisteme dönülmelidir.