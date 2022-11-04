NE OLDU RECEP BEY?

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ENFLASYON HALA YÜKSELİYOR DEĞİL Mİ?

Recep Bey’in “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” iddiası üzerine girişilen faiz indirerek enflasyonu düşürme deneyi bir yılı geçti, sonuç ortada enflasyon yükseliyor, hem de delicesine bir hızla yükseliyor.

Açıklanan enflasyon hesaplamalarında bu gerçek apaçık bir şekilde görülmektedir.

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Her aybaşında olduğu gibi bu aybaşında da ENAG, İTO ve TÜİK kendi ölçüm ve hesaplamalarını açıkladı:

Açıklanan bu ölçüm ve hesaplamalar şöyle:

ENAG

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında % 7,18 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı % 185,34 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 10 Aylık (Ocak-Ekim) Artış : % 115,82 olarak hesaplanmıştır.

TÜİK TÜFE

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre % 3,54 artış gösterdi.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 57,80 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 85,51 artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara göre % 65,26 olarak gerçekleşti.

TÜİK ÜFE

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83 artış gösterdi.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim 2022 Fiyat İndekslerine göre İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

2021 Ekim ayına göre, 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.

Öncelikle şunu söyleyeyim TÜFE ölçümlerinde en düşük çıkan TÜİK hesaplamalarını baz alsak bile ki bu hesaplamalarda çıkan sonuç ENAG hesaplamalarının ancak küsuratı kadardır Türkiye’de enflasyon feci bir şekilde yüksektir.

Recep beyin faiz indireceğim enflasyon böyle düşecek diye tutturduğu sıralarda enflasyon % 19 seviyesindeydi o günden bu güne geçen süreçte inmek bir yana enflasyon fırladı gitti. Bu gün itibarıyla Türkiye’de enflasyon dünyada devlet sayılabilecek devletler arasında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu yaşananlar Recep beyin iddiasının ne kadar boş ve gerçeklere aykırı bir iddia olduğunu son derecede açık ve net bir şekilde ispatlamaktadır.

Yaşanan yüksek enflasyona gelirler ayak uyduramayınca ortaya çıkan hayat pahalılığı ise artık sadece ekonomik bir sorun olmaktan çıkmış, sosyal bir soruna dönüşmeye başlamıştır. Böyle giderse siyasi bir soruna dönüşmesi de kaçınılmaz olacaktır.

Demedi demeyi bu saçma sapan deneye bir an önce son verilmeli ve enflasyonu durduracak bilimsel mücadele yöntemlerine acilen geçilmelidir.