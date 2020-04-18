Stratejik bir ham madde olan petrol fiyatlarını ve üretimini kontrol ederek istikrarı sağlamak amacı ile 1960 yılında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) kurulmuştu. OPEC petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin kurduğu bir yapıdır.

Petrol Piyasası’nın tüm oyuncularının ortak hareket etmesini gerektiren durumların da olması nedeniyle tüm petrol ihraç eden ülkeler bir araya gelme kararı aldılar. Bu düşünce ile OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bir araya geldiği 24 ülkeden oluşan “OPEC Artı (OPEC+)”isimli yeni bir oluşum daha kuruldu.

Petrol fiyatlarındaki anormal çöküş üzerine OPEC + toplandı petrol üretimini kısma kararı aldı, lakin petrol fiyatları hala düşüyor en son Cuma günü 19 Doların altını gördü.

BloombergHT haberine göre Petrol fiyatları New York’ta, talebe ilişkin bir dizi olumsuz tahmin ve fiziki piyasadaki sert fiyat düşüşünün daha önce görülmemiş miktardaki üretim kısıntısına ağır basmasının ardından düşüşünü sürdürdü ve varil başına 19 doların altına indi.

OPEC ham petrol talebinin son 30 yılın en düşük seviyesine inmesini bekliyor ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol kullanımının bu yıl rekor düşüş göstereceğini ve 2020 yılının muhtemelen petrol piyasası tarihinin en kötü yılı olacağını kaydetti.

Petrol ticareti petrolün bir taraftan üretilip bir taraftan da tüketileceği varsayımı üzerine kurulmuştur. Arz ve talep dengesizliklerine müdahale edebilmek amaçlı bazı stok tesisleri vardır, lakin petrol yükte ağır ve hacimli, pahada hafif bir emtiadır, stoklama maliyeti ciddidir ve çok büyük fiziki depolama hacimleri gerektirir.

Covid-19 krizi ile birlikte bütün dünyada petrol tüketimi hiç kimsenin öngöremeyeceği miktarda aniden düştü, böyle bir küresel tüketim düşüşünü kimsenin hayal edebildiğini hiç sanmıyorum. Böyle bir durumda kuyulardan fışkıran petrolü ne yapacaksınız, nerede, nasıl depolayacaksınız bu çok ama çok önemli bir sorun!

Petrolü hele şuraya istifleyeyim, nasılsa sonra kullanırım demek çok da kolay ve fiziken mümkün olan bir iş değil.

Suudi Arabistan için petrolün çıkarılma maliyeti 9 dolar olarak hesaplanmaktadır bu böyle giderse depolama maliyeti üretim maliyetinden bile daha yüksek olabilir.

Dünya ekonomisinin ne zaman bu cendereden kurtulacağı üretim ve tüketimin ne zaman canlanabileceğini hiç kimse bugünden öngöremiyor.

Üretmeyen ve tüketmeyen bir dünyada kim petrolü ne yapsın?

Petrol fiyatları bu yüzden bir türlü dikiş tutmuyor, yapılan üretim kesintilerinden de bir fayda elde edilemiyor.

Petrol fiyatlarının böyle çökmesinin bir etkisi de petrol üreten ülkelerin gelirlerinin muazzam miktarda azalması olacaktır. Bu güne kadar zenginlikleri ve israfa varan rahat harcamaları ile gündeme gelen petrol üreten ülkeler bu böyle giderse bütçe dengelerini sağlamakta epeyce zorlanacaklar demektir.

Başta bu ülkelere yönelik ihracat yapan ekonomiler olmak üzere bu durum dünya ekonomisini ve finansal sistemi ayrıca zora sokacaktır.

Türkiye özeline gelirsek petrol fiyatlarının düşük seyretmesi Türkiye’nin enerji faturasını düşürecek ve cari açığının kapanmasına yol açacaktır, bu etkisi ile petrol fiyatlarının düşmesi Türk ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Fakat Türk ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek bir başka boyutu daha var bu işin, oda petrol üreten ülkelere yönelik mal ve hizmet ihracatımızın bu durumdan zarar göreceğidir.

Başta Rusya olmak üzere petrol üreten ülkeler Türkiye için iyi bir mal ve hizmet pazarıdır. Bu ülkelerde meydana gelecek bir daralma doğal olarak bizim pazarımızı da daraltacak karlılığımızı düşürecektir.

Bu salgın biran önce kontrol altına alınamaz, dünyada üretim ve tüketim kısa zamanda normale dönmezse, sadece petrol üreticisi ülkeler değil, tüm dünya ekonomisi çok ağır bir darbe alacaktır.

Türkiye için petrol fiyatlarında görünen bu düşüş ilk planda fayda sağlayacakmış gibi görünse dahi, diğer ekonomik etkilerinin getireceği zarar bu faydayı komple silip götürecektir.

İktidar bütün bu gelişmeleri takip edip, çok acil ve sağduyulu tedbirler almak zorundadır, aksi takdirde hem Türkiye ve hem de iktidar çok büyük zarar görür ben peşinen söylemiş olayım.