İnsan, günlük hayatının her anın içinde birçok mallarla karşılaşır. Hemen birilerinin aklına argodaki anlamı gelmesin. Ondan başka anlamı ve yeri yok mu hayatımızda? Evet… Malın birçok anlamı var.

Mallarla dolu bir dünyanın içinde birçok çeşit mal olmasa, olur mu?

Büyükbaş hayvanlara dendiği gibi; bir kişinin sahip olduğu taşınır ya da taşınmaz varlıkların hepsine de denir. Argoda hakaret anlamında da karşımıza çıkar…

Mal… Mal… Mal… Çeşit çeşit mal var. Bir de çalıştıklarımızdan vergi alan, devletin şehirlerde para işlerini takip eden mal müdürlükleri var, Maliyenin ilçelerde bu işleri takip eden birimleri…

Mal çeşitlerine bir baktığımızda neler var, neler… Maddi mallar, maddi olmayan mallar… Peki, bu kadar mı? Birbiriyle ilişkileri açısından da sınıflandırılmış; rakip mallar, tamamlayıcı mallar, bağımsız mallar… Başka… Kıt bulunma durumuna göre de; iktisadi mallar, serbest mallar…

Kamu malları, bizim tüm ulusumuzun varlıkları… Kamu malları da kendi içlerinde gruplandırılır. Hizmet Malları; belediye, hastane vb… Orta malları; herkesin veya bir kısım halkın yararlanmasına tahsis edilenler, örneğin; Meralar… Bir de sahipsiz mallar var; herkesin doğrudan doğruya doğal durumları nedeniyle açık olan yerler; kıyılar(deniz, göl, akarsular), tepeler, dağlar, tarıma elverişsiz yerler, ormanlar, genel sular, sahipsiz yerler, tabii servet ve kaynaklar… say say bitmiyor…

Ekonomide insanların isteklerini, ihtiyaçlarını gidermek için alınıp satılanlardır. Dayanıklı ve dayanıksız üretim malları, tüketim malları bizim hayatımızda olmazsa olmazlardan… Onun için MAL dediğimizde, hemen balıklama en kolay yoluna bakılmasın. Önyargılı insanoğlu, yargısız infazlarla bir kalemde, maldan mala taşımasın anlamını… Enine boyuna bir olayı tartmadan, bir kelimeyle infaz etmesin… Bir kelime yeri gelir ondurur, yeri gelir dondurur ve yeri gelir söndürür…

Malımıza zarar geldiğinde, içimizden bir parça kopuyormuş gibi hissederiz çoğu zaman… Atalarımız bunu; “Mal canın yongasıdır.” Diyerek en güzel şekilde ifade etmişler…

Hayatımızdaki mallar gibi, anlamlarını basitleştirip her şeyi mal haline getirmeyelim. Yazmakla, konuşmakla olan her şeyi kendimize göre biçip, dikip bir kalıba koyup yargılamayalım. Hoşgörü ile insanların eleştirilerini dinlemesini, doğru ve yanlışı tartmasını bilelim. Hayatımızdaki mallar dışında düşünce ve bakışımızda da geleceğimize mal olacak hatalar yapılmasın.

Sınavlarda da öğrencilere yapılacak hatalar, onların hayatına mal olmasın. Sağlık sorunları olan binlerce kişinin sınav stresi yanında sağlık problemleri olanların, virüs bulaşmasıyla sonuçlanacak her şeyin bedeli ağır olur. Bir insan canının bedeli yoktur. Onu asla bir maddiyatla, bir malla ölçemezsiniz. Onun için onların hayatlarına mal olacak her türlü zararlı, sakıncalı ve tehlikeli durumlardan korumak; tepeden tırnağa herkesin görevidir. Sınava girecek olanlara başarılar dilerim, sağlıkla…

Nereden nereye geldik? Mallar içinde… Ne çok sen de anlamlar yüklüymüş; sen ne de çok muşsun hayatımızın içinde…