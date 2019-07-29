Ne kazık yiyoruz?

Şehir hastaneleri konusunda AKP iktidarını eleştiren CHP’li Bülent Kuşoğlu sordu





SSK Genel Müdür Yardımcılığın yanı sıra bir özel hastanede de yöneticilik yapan CHP Genel Başkan yardımcısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na devletin özel sektör tarafından işletilecek şehir hastanelerini değerlendirmesini istedim.

AK Parti iktidarının dünyada örneği bulunmayan “Şehir Hastaneleri” projesinin bir örneğini Ankara’da kullanmaya başladık. Dev hastanede tahliller, muayeneler, tetkik sonuçları ve tekrar doktor derken uzun yollar yürüyorsunuz. Yürüyemeyecek durumda rahatsızlığı olanlar için tekerli sandalyeler de var ama yetersiz.

Şehir hastanelerinin bir önemli durumu da var ki tüm vatandaşları ileriki yıllarda etkileyecek, ceplerinden fazla para çıkmasına neden olacak. CHP Genel Başkan yardımcısı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na Şehir hastanelerini sordum ilginç yanıt aldım…

Kuşoğlu şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Konuyla çok ayrıntılı anlatmaya çalışacağım.

Çok özür diliyorum bunu söylerken ama sanki orada yediğimiz bir kazık var. İktidarda da düzeltilmesine yönelik bir çaba var.

Ne kadar sıkıntımız var, ne kadar zararımız var?

Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri konusunda gerçekleri açıklaması gerekir çünkü bunları bizler de vatandaş da bilmiyor…

Sözleşmelerin detayını bilmiyoruz ama bununla ilgili bürokrasi “Bize güvenin, biz bu işleri biliyoruz” dediği için şu yüce yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenleme yapıyor onların istediği şekilde.

Ama ne düzenlemesi yapıyor, bilmiyoruz.

Çok ağrıma giden, onuruma dokunan bir düzenleme o çünkü bize bilgi verilmeyen bir düzenlemedir.

Bu da şeffaf devlet yönetimi açısından maalesef çok büyük sıkıntıdır.