Ne kadar su içeceğimizi biliyor fakat su içmeyi unutuyoruz

Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığı yararına yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi. 30 yılı aşkın süredir başta böbrek sağlığı olmak üzere beslenme, hareket ve sağlıklı yaşama dair toplum sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Türk Böbrek Vakfı, ‘sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller’ hedefi kapsamındaki projede önemli verilere ulaştı.

“ÇOCUKLAR 1.5, KADINLAR 2, ERKEKLER 2,5 LİTRE SU TÜKETMELİ”

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, #SUdanSorular araştırma projesinde toplumun su tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

Çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerin ise kadınların 2, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerektiğini belirten Timur Erk, “Çay ve kahve içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor. ‘Sudan Sorular’ araştırma projesi de önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ve su tüketimine dikkat çeken çalışmalarımıza atıfta bulunuyor. Vakfımızın resmi sosyal medya hesapları üzerinden büyük bir titizlikle gerçekleştirilen #SUdanSorular araştırma projemiz, toplumumuzun su tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu” dedi.

Yapılan araştırma ile sosyal medya hesaplarının anket özelliği üzerinden 850 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Yaklaşık 3 ay süren ve 18-65 yaş aralığındaki genel hedef kitleye uygulanan çalışmada, katılımcılara su tüketimi alışkanlıkları ile ilgili sorular iletildi.

Anket sonuçlarından dikkat çeken ayrıntılar:

Covid-19 ve Dışarıda Tuvalete gitme çekincesi daha az su içmeye neden olabiliyor.

Evin Dışında Su Tüketimi Azalıyor! – ”Evimin dışında su tüketimim azalıyor.” diyenlerin oranı %44. – Dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli olanların oranı %52. İdrar renginin su tüketimine dair ipuçları verdiğini bilen ve su tüketimini idrar renginden takip edenlerin oranı %36.

3 Kişiden 1’i Günlük Ne Kadar Su Tüketmesi Gerektiğini Bilmiyor! ”Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi gerektiğini biliyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların %70’i ‘Evet’ derken; %30’u ‘Hayır’ dedi.

Neredeyse Her 2 Kişiden 1’i Günlük Su Tüketim Miktarına Dikkat Etmiyor! ”Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat ediyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların sadece %57’si ‘Evet’ dedi.

Sabahları Güne Su İçerek Başlayanlar Çoğunlukta! ”Sabahları uyanınca güne bir bardak su içerek başlıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların %62’si ‘Evet’ yanıtını verdi.

Suyu Tatlandırmak Su Tüketimini Artırıyor mu? Suyu tarçın, limon, meyve dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı sadece %38.

”Su, Sudur!” – ”Su ihtiyacınızı su ile mi, yoksa diğer içecekler ile mi karşılıyorsunuz?” sorusuna cevap verenlerin %21’i su yerine diğer içecekleri tercih ediyor. – ”Suyun yerini diğer içecekler alamaz.” diyenlerin oranı %86.

Her 2 Kişiden 1’i Bilmiyor! ”İçtiğiniz diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudunuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam aksine susuzluğu attırdığını biliyor musunuz?” sorusuna ”Evet” diyenlerin oranı %48

Su İçmeyi Unutuyoruz! – ”Gün içinde su içmeyi unutuyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların %60’ı ”Evet” dedi. – Su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin oranı sadece %53. – Su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı %23. – Su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı %9. – ”TBV tarafından yapılan su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa kullanırım.” diyenlerin oranı %38.

Su Şişesi Taşımayı Sevmiyoruz!

Su içmeyi hatırlamak için yanında veya çevresinde su şişesi, , sürahi, termos vb bulunduranların oranı sadece %36.

Hava Sıcaklığı Su Tüketimimizi Etkiliyor! Hava sıcaklığı su tüketiminizi etkiliyor mu sorusuna ankete katılanların %77’si ”Evet” yanıtını verdi.

Suyun Tadı, Sıcaklığı ve Kaynağı Önemli! – ”Suyun tadı su tüketimimi etkiler.” diyenlerin oranı %76. – ”Suyun sıcaklığı su tüketimimi etkiler.” diyenlerin oranı %77. – ”İçtiğiniz suyun kaynağı sizin için önemli midir?” sorusuna ”Evet” diyenlerin oranı %80.

Su ve Sağlık İlişkisi Hakkında Bilinçli miyiz? -”Yeterli su tüketiminin vücudumuz üzerindeki faydalarını biliyorum.” diyenlerin oranı %48. – ”Az su tüketmenin vücudumuz üzerindeki zararlarını biliyorum.” diyenlerin oranı %56. – Az su içmenin nabız ritminin bozulmasına yol açabileceğini bilenlerin oranı %81. – Az su tüketmenin baş ağrısına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %64. – Yetersiz su tüketimin yaşlılarda kafa karışıklığına sebep olabileceğini bilenlerin oranı %53. – Yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili çeşitli sorunlar yaratabileceğini bilenlerin oranı %70. – Yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilenlerin oranı ise %58.

