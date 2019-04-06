Ne Kadar Hareket O Kadar Bereket

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, dünyadaki yetişkin nüfusunun dörtte birinin, yani 1 milyar 400 milyon kişinin, yeterince egzersiz yapmadığı için kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.

Çalışma, belli bir döneme ait küresel fiziksel aktivite eğilimlerini ölçen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.



168 ülkede yaklaşık 2 milyon yetişkini kapsayan araştırma, fiziksel hareketsizlik oranının 2001-2016 yılları arasında oldukça sabit kaldığını ortaya koyuyor.



Dünya Sağlık Örgütü, insanların yeterince hareket etmediğini ve bu durumun özellikle de, doğu ve güneydoğu Asya hariç, dünyanın her yerinde erkeklere göre daha hareketsiz olan kadınlar açısından kaygı yarattığını söylüyor.



Araştırma fiziksel hareketsizlik seviyelerinin zengin ülkelerde, düşük gelirli ülkelere oranla iki kattan daha fazla olduğunu da ortaya koyuyor. Araştırmayı yöneten Regina Guthold, ülkelerdeki fiziksel aktivite seviyelerini de belgelediklerini söylüyor.



Guthold, “Uganda ve Mozambik’teki fiziksel aktivite oranı yüzde altı. Aynı oran Kuveyt’te yüzde 67. Dört ülkede, hareketsizlik oranı yüzde 50’nin üzerinde. Bunlar Kuveyt, Amerikan Samoası, Suudi Arabistan ve Irak. Bütün bu oranlar 2016 yılına ait” diyor.



Araştırmada farklı aktivite oranlarının nedenleri de açıklanıyor. Örneğin zengin ülkelerde yetişkinlerin daha hareketsiz mesleklerde çalıştıkları, eğlenmek için bilgisayar ve dijital aletler kullandıkları ve uzun seyahatlere çıktıkları vurgulanıyor. Öte yandan, yoksul ülkelerde yaşayanlar daha fiziksel işlerde çalışırken, motorlu taşıtlara erişimleri de daha az.



Araştırma raporunda, yetişkinlere sağlıklı kalmak için haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika ağır fiziksel egzersiz yapmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca hükümetlere, ulaşımda yürüyüş ve bisikletin yaygınlaşmasını sağlayacak ve aynı zamanda halkı spora teşvik edecek altyapıyı sağlamaları çağrısı yapılıyor.