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NBA, La Liga ve Serie A heyecanı TV+’ta sürüyor

NBA All-Star heyecanı 20 Şubat’ta

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İstanbul, (DHA) – TÜRKİYE’nin dijital içerik platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla Şubat ayında da buluşturmaya devam ediyor.

20 Şubat’ta Vivint Arena’da oynanacak Doğu ve Batı konferansının mücadelesine sahne olacak NBA All-Star karşılaşması, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği La Liga’da bu ay oynanacak Madrid derbisi, İtalya Serie A’da Inter ile Milan arasındaki Milano derbisi başta olmak üzere heyecan dolu karşılaşmalar ve EuroLeague’de nefes kesen mücadeleler TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

NBA ALL-STAR 20 ŞUBAT’TA

Utah Jazz’in ev sahipliği yapacağı NBA All-Star 2023’te, doğu ve batı konferansının dev mücadelesi 20 Şubat, saat 04.00’da basketbolseverler ile buluşacak. ABD’nin Salt Lake City şehrindeki Vivint Arena’da oynanacak karşılaşmada, batı konferansı takımının kaptanı, NBA kariyerinde 19’uncu kez All-Star takımına seçilen Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James olacak. Batı konferansının ilk 5’inde yer alan diğer yıldız isimler ise Stephen Curry, Zion Williamson, Nikola Jokic ve Luka Doncic. 2019 ve 2020 sezonunun ardından bir kez daha kaptanlığa seçilen Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ise doğu konferansı takımında Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant ve Donovan Mitchell’a liderlik edecek.

LA LİGA’NIN NEFES KESEN MAÇLARI

Şampiyonluğun en önemli adaylarından lider Barcelona, 5 Şubat Pazar günü saat 23.00’de Sevilla’yı kendi evinde ağırlayacak. Ayrıca, 12 Şubat’ta oynanacak Villarreal – Barcelona maçı ve her sezon büyük bir çekişmeye sahne olan ve Real Madrid ile Atletico Madrid’i karşı karşıya getiren Madrid derbisi de TV+’tan naklen ekranlara gelecek.

İTALYA SERİE A’DA BÜYÜK ÇEKİŞME

Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Lukaku ve Correa gibi çok özel isimleri kadrosunda barındıran Inter, ezeli rakibi ve son şampiyon Milan’ı ağırlayacak. 5 Şubat, saat 22.45’te ekranlara gelecek olan bu dev karşılaşma, TV+’ta sporseverlerle buluşacak.

EUROLEAGUE HAYRANLARI DA TV+’TA BULUŞUYOR

Bu sezon büyük bir çekişmeye sahne olan EuroLeague’de sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun kupa yolundaki karşılaşmaları ay boyunca TV+ ekranlarında olacak. Fenerbahçe Beko-Olympiakos mücadelesiyle başlayan Şubat heyecanı; bu akşam 20:30’da oynanacak Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas ve 3 Şubat Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Beko – ALBA Berlin, Olympiakos – Anadolu Efes karşılaşmalarıyla devam edecek.