Nazım’da “Cumhuriyet Şenliği”

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Yenimahalle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yenimahalle Belediyesi ve Türk Hukuk Kurumu işbirliğinde düzenlenen Cumhuriyet Şenliği ile başladı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede; Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun “Atatürk” konulu tiyatral dans gösterisinin ardından Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar verdiği konserle Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Şöleni’ne Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve 2 bine yakın cumhuriyet sevdalısı katıldı.

Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır

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Programın açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında da Cumhuriyet kurulurken de Cumhuriyete karşı direnç gösterenler her zaman olmuştur. Atatürk, Cumhuriyeti kurarak biat kültürünü, kula kulluğu bir kenara itmiş milletin idaresini millet kendi tayin edecektir demiş ve demokratik, laik, eşit yurttaşlığa dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyet düşmanlarına inat cumhuriyet sevdalıları cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacaktır” dedi. Konukları 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temel atma törenine de davet eden Yaşar, “Siz Cumhuriyet sevdalılarını 30 Ekim Pazar günü saat 15:30’da Batıkent’te Yenimahalle tarihinin en büyük yatırımı olan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temel atma töreninde görmekten mutluluk duyarım” diye konuştu.

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ise “Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutlayarak, Atatürk’ün deyimiyle İlelebet Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Tiyatral dansla tarih dersi

Cumhuriyet Şöleni, TUBİL’in 110 kişilik dev ekibinin, 480 farklı kıyafetle sergilediği tiyatral gösteri ile başladı.

“Atatürk” adlı gösteride; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş sürecinde yaşanan önemli tarihi olaylar, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun tiyatral dans performanslarıyla yorumlandı. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve ardından tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora kadar yapılan reformlar sahnede canlandırıldı. Gösterinin kapanışında ise 10. Yıl Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Ebru Yaşar, Başkentli hayranlarıyla buluştu

Gecede; Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da muhteşem bir konser verdi. Kendisi de Yenimahalleli olan Ebru Yaşar, Yenimahalle’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini Yenimahallelilerle buluşturan Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür etti.