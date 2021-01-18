‘Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ kitabı okurlarıyla buluşuyor

Küçükçekmece Belediyesi, dünyaca bilinen büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 119. yıl dönümünde anlamlı ve değerli bir kitabı dünya kitaplığına kazandırıyor. Koleksiyon değerinde, numaralı olarak yalnızca bin 100 adet basılan ve titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan kitap, bir Nâzım Hikmet bibliyografik biyografisi olma özelliği de taşıyor.

ÇEBİ: ONUN MİRASINA SAHİP ÇIKMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “119. doğum gününde usta şairin bizlere mirası olan eserleri hakkında bilgiler içeren, M. Melih Güneş’in ‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ isimli, kaynak değerinde anlamlı bir kitabı dünya kitaplığına armağan ediyoruz. Nâzım Hikmet, ulusal ile evrenseli başarıyla bir araya getiren, aşkı, kavgayı, ümidi kitlelerle paylaşan, dizeleriyle dünyaya mâl olmuş, önemli bir değerimizdir. O, dizeleriyle hislerimize ve hayallerimize tercüman olmaya devam ederken, onun kültürel mirasına sahip çıkmak ve tüm eserlerini böyle bir çalışmada buluşturup gün ışığına çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

YALNIZCA BİN 100 ADET NUMARALI BASILDI

Prestij kitap olarak yayınlanan 704 sayfalık çalışma, bin 100 adet numaralı ve özel olarak tasarlandı. Eserde, usta şair hayattayken (1902-1963) Türkiye’den Brezilya ve Japonya’ya kadar tüm Dünya’da, 40’tan fazla dilde yayınlanmış kitaplarının kapakları ve kitapların içeriği ve hikâyeleri hakkında bilgilere yer verildi.

Nâzım’ın hiçbir kalıba sığmayacağını ifade ederek, hakkında pek çok araştırma yapan M. Melih Güneş’in kaleminden hazırlanan kitabın editörlüğünü Turgay Fişekçi, grafik tasarımını Aykut Genç, yayın koordinatörlüğünü ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç yaptı.

‘NAZIM’A BİR ARMAĞAN’ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Ünlü şairin külliyatındaki bilinmeyen pek çok eseri bulup gün ışığına kavuşturmasıyla da yazarının ve Küçükçekmece Belediyesi’nin Türk edebiyatına ve “Nâzım’a bir armağan” ı niteliği taşıyan kitap, şairin eserleri hakkında kapsamlı ve değerli bir kaynak olarak araştırmacılar ve okurlarıyla buluşacak. Kitabın araştırma sürecinde ağırlıklı olarak, Nâzım Hikmet’in Moskova’daki kendi evinden ve M. Melih Güneş’in kitaplığından yararlanıldı.