Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaza Hazırlanıyor

Çankaya’nın en yeni sanat adresi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, yaz dönemi için hazırlıklara başladı.

Haziran ayı sonrasında yetişkin ve çocuk drama kurslarıyla atölye çalışmalarına başlayacak Merkez, yeni dönemde 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen büyük bir açılışla OR-AN’da Başkentlilere “merhaba” diyen Çankaya’nın yeni sanat adresi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, yaz dönemi için hazırlıklara başladı. Haziran ayı sonrasında yetişkin ve çocuk drama kurslarıyla atölye çalışmalarına başlayacak Merkez, yeni dönemde 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı sanat dallarıyla hizmet verecek.

Haziran ayının ikinci yarısında drama atölyeleri için kayıtların başlayacağı Kültür Ve Sanat Merkezi; yaz döneminde sahnelenecek tiyatro oyunlarıyla da Başkentli sanatseverleri ağırlamaya başlayacak.

11 FARKLI ATÖLYE, 300 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI SALON

Büyük şair Nazım Hikmet’in adını taşıyan kültür ve sanat merkezi, atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle, halkın kültür-sanatla buluşmasını sağlayacak. Eylül ayı ile başlayacak yeni dönemde Nazım Hikmet Kültür Merkezi, kaligrafi, karikatür, cam, illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek. 7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların yer aldığı Merkez’de drama, sanat tarihi ve çocuk yogası atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte 2 bodrum katta yer alıyor. Binanın bir katı ise özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir çocuk bakım ünitesi şeklinde düzenlendi.