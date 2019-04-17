Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi 4 Mayıs’ta açılıyor

Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden rekor oyla seçilen Alper Taşdelen, ilk olarak Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’ni halkın hizmetine sunacak.

Merkez, 4 Mayıs’ta Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri “Yarın’a Davet… Nazım Hikmet” melodramı ile kapılarını açacak.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Mayıs ayında hizmete açılıyor. Çankaya Belediye Başkanlığına rekor oyla yeniden seçilen Alper Taşdelen, eser yapılardan biri olan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’ni yeni dönemin ilk hizmeti olarak Çankayalılara kazandıracak. Merkez’in ilk konukları ise Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri “Yarın’a Davet Nazım Hikmet” melodramı olacak.

Atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle, halkın kültür ve sanatın hem üreticisi hem de takipçisi olmasını amaçlayan Merkez, Oran’da hizmet verecek. Kaligrafi, karikatür, cam, illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek Merkez, usta şair Nazım Hikmet’in adını yaşatacak. 6 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölme bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların da yer alacağı Merkez’de drama, sanat tarihi, üretim süreçleri ve çocuk yogası atölyeleri de hizmet verecek. Atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.

Kültür ve sanat alanındaki hizmetlere 230 koltukla başlayıp bugün sayıyı 800’e ulaştıran ve gelecek yıl 2 bin 500’e çıkartacak olan Çankaya Belediyesinin yeni eserlerinden Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin içerisinde de 300 kişilik salon yer alacak. Oran bölgesinde hizmete girecek Merkez’de, kütüphane de bulunacak.