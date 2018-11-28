AYDIN’ın Nazilli ilçesindeki, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde ‘Eklem ağrıları ve diz kireçlenmesi’ konulu seminer verdi.



Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde kadınlara kireçlenmeyi anlattı. Türkiye’de en çok görülen rahatsızlıkların başında eklem ağrılarının geldiğini belirten

Dr. Muştu, diz kireçlenmesi ve eklem ağrılarının önüne geçmek için kilo kontrolü sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Muştu, “Küçük yaşlardan itibaren muhakkak bir sporla uğraşsınlar. Fakat bu spor onları yıpratmasın. Bu yüzden yürüyüş bizim için çok güzel bir spor. Diz ağrısı konusunda ufak bir şikayetleri olduğunda bize gelsinler. Kesin ve iyi bilgiyi bizden alsınlar.” dedi.

“ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER MANTIĞI YANLIŞ”







Dr. Muştu, kilo kontrolünün yanısıra vucutta herhangi bir bölgedeki ağrı ile inatlaşılmaması gerektiğini belirterek, “Bunun yanında dizimizi çok fazla yoran merdiven çıkmak, yokuş aşağı veya yukarı yürümek, dizimizi bükerek oturmak gibi durumlardan kaçınalım. Böyle durumlarda ağrılarınız başladığı zaman vücutla inatlaşmayın. Ayaklarınızı uzatın. Çivi çiviyi söker mantığı çok yanlış. Ağrı başlayınca oturun, dizinize buz koyun ve geçmesini bekleyin” tavsiyelerinde bulundu.







“KİREÇLENMEYİ TIBBEN DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL”







Kireçlenmede tedavi yöntemlerinden de söz eden Dr. Murat Muştu, hastanın durumuna göre ilaç tedavisi veya besin takviyeleri uygulandığını belirterek, bazen de dize iğneyle sıvı verildiğini ifade etti. Kireçlenmenin çok hızlı ilerlediğini ve tıbben durdurma imkanının da bulunmadığını vurgulayan Muştu, “Bazı durumlarda dizdeki ölü hücreleri temizliyoruz ki buna da protez ameliyatı deniyor. Kök hücre tedavisinde ise karın bölgesindeki yağlardan parça alınarak hücreleri ayrıştırıldıktan sonra dize veriliyor. Ancak bu oldukça pahalı bir yöntem” diye konuştu. Seminerin son bölümünde Dr. Murat Muştu, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

