Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yazar
-
0
4

Murat GÜRKAN- Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 4 ayrı adrese yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde daha önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilirmiş 630,40 gram esrar, 1,71 gram eroin ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirilirdi, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.D (32) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Fadıl Durak (53), Tacettin Turhal (50), Kerem Durak (39) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri