Nazilli’de restorandaki patlamada ölen, 4’ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (4)

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ANNE- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe ile kızı İrem Düztepe’nin cenazeleri yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’nden alınarak evlerine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra anne ve kızının cenazeleri Horsunlu Mahalle Camisi’ne götürüldü. Eşini ve kızını kaybeden İlker Düztepe ile çocukları Soner ve İbrahim Düztepe ve kayınpederi Nuri Dumlupınar, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta zorlanan Emine Düztepe’nin babası Nuri Dumlupınar ile eşi İlker Düztepe’yi yakınları teselli etti. Öğlen vaktinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, Horsunlu Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasından yan yana toprağa verildi. (DHA)

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)

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