Nazilli’de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (9)

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ANNE- KIZ PATLAMADA ÖLDÜ, ABLA İSE YEMEĞE GİTMEDİĞİ İÇİN HAYATTA KALDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 2’sinin Emine (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi. Düztepe ailesinin bir hafta önce Kuyucak ilçesinden Nazilli’ye taşındığı, İrem Düztepe’nin ise 9’uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Baba İlker Düztepe’nin ise Şırnak’ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi. Anne- kız restorana giderek yemek yemek istedi, abla Sıla Düztepe ise acıkmadığı için annesi ve kardeşiyle gitmedi. Yemek yemeye gitmediği için Sıla hayatta kalırken, anne Emine ve kızı İrem Düztepe patlamada can verdi. Şırnak’ta görevli babanın ise haberi alır almaz yola çıktığı öğrenildi. (DHA)

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)

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