Nazilli’de facianın yaşandığı restoranda bilirkişi incelemesi yapıldı

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Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı restoranda, savcılığın soruşturması kapsamında, aralarında itfaiye müdürü, kimya ve makine mühendisi, imar konusunda uzman toplam 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldı. Bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı bildirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, geçen 30 Aralık’ta patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10) ve akrabası Fatma Danaş (45) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19), Hasan Pehlivan (41) ise yaralandı. Olayın ardından 2 işyeri sahibi, tüp gaz bayi ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak ile tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, bugün patlamanın meydana geldiği restoranda bilirkişi incelemesi yapıldı. Aralarında itfaiye müdürü, kimya ve makine mühendisi, imar konusunda uzman toplam 9 kişinin bulunduğu bilirkişi heyeti, restoranın imar durumundan, klimaların konumlandırılmasına kadar pek çok konuda detaylı incelemede bulundu. Restorandaki 1 saat süren inceleme sırasında savcı, bilirkişi heyetinin açıkladığı görüşleri tek tek not aldı. Bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı bildirildi. (DHA)

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