Nazilli’de 735 litre sahte içki ele geçirildi

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan sahte 670 litre şarap, 50 litre rakı ve 15 litre viski ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan yılbaşında sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada sahte üretim yapıldığı belirlenen adrese, akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda sahte olarak üretilen 670 litre şarap, 50 litre rakı ve 16 litre viski olmak üzere 735 litre içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edilen Y.A. (51) ve M.İ. (62) ise gözaltına alındı.

Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alına 2 şüpheli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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