Nazilli Belediyespor’da veda

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) – TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısında alt sıralarda kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor’da ayrılık gerçekleşti.
Nazilli Belediyespor, santrfor Hüseyin Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki Hüseyin’le vedalaştı. Nazilli’de 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Ligde 7 maçtır kadroya giremeyen Hüseyin Çolak, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı.
(FOTOĞRAFLI)
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