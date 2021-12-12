- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Nazilli Belediyespor – Eskişehirspor (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Filenin Efeleri’nin 2022 CEV Avrupa Altın Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
İSTANBUL, (DHA) -A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile eşleşti. 2022 CEV Avrupa Altın Ligi...
Soluk borusuna balgam kaçan 2 yaşındaki Yusuf’u itfaiyeciler kurtardı
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir akaryakıt istasyonunda nefes borusuna balgam kaçınca fenalaşan Suriye uyruklu Yusuf El Yusuf (2), araçlarına yakıt almaya gelen...
Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile görüştü
KATAR, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu,...