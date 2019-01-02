Ortak kullandıkları ‘Koska’ markasının logosuna nazar boncuğu ekleyen Nevzat Dindar’ın, verdiği karşı ilanla marka hakkına tecavüz ve haksız yarışla suçlamış olduğu kardeşi Mahir Dindar’a 6 sene önce açmış olduğu dava, gazetede yayımlanma kararı verilen ilanın ölçüsü belirtilmeyince Yargıtay tarafından bozuldu.

Mahkeme tekrar görülen davada, ilanın 20 santime 30 santim olarak yayınlanmasına karar verdi.

Yaklaşık 120 yıllık geçmişi olan Koska Helva’nın mirasçıları Mahir Dindar’la, Mümtaz ve Nevzat Dindar kardeşler, 1983 yılında aldıkları kararla ortaklıktan ayrıldı. Markanın ismini birlikte kullanmaya devam eden kardeşlerden Nevzat Dindar, kendi ürünlerinin kardeşi Mahir Dindar’ın ürünleriyle karıştırılmaması için 7 yıl önce gazetelere ilan verip “Koska” markasındaki “o” harfinin ortasına nazar boncuğu yerleştirdiklerini duyurdu. Bunun üzerine Mahir Dindar da gazetelere, “Müşterek Koska markasında böcek, çiçek, boncuk … gibi şekiller yoktur, yanında böyle şekiller bulunan markalar gerçek Koska markası değildir” ilanı vererek, altına da kendi mağazalarını sıraladı.

MANEVİ TAZMİNAT

Nevzat Dindar ile sahibi olduğu Merter Helva Sanayi şirketi de, Mahir Dindar’ın bu eylemlerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 65 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme üç yıl önce davayı kısmen kabul etti. Davacı Nevzat Dindar’ı haklı bulan mahkeme, haksız rekabet nedeniyle Mahir Dindar’ın 15 bin lira manevi tazminat ödemesine ve kararın yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca marka hakkına tecavüz talebini ise reddetti.

KARAR BOZULDU

Dava dosyası tarafların itirazı üzerine Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin kararını onayan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hüküm özetinin gazetede hangi boyutlarda yayımlanacağının belirlenmediği için davayı bozdu. Geçtiğimiz günlerde yeniden görülen davada mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda kesinleşen hüküm özetinin 20 santime 30 santim çapında bir kez gazetede yayımlanmasına karar verdi.