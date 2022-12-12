NATO’dan Sırbistan-Kosova krizinde taraflara itidal çağrısı

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BELÇİKA, (DHA)- NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova’da Avrupa Birliği (AB) polisine yönelik ses bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Lungescu, tarafları kışkırtıcı eylemlerden uzak durmaya çağırdı.

Kosova’da bulunan AB bünyesindeki EULEX güvenlik güçlerine ses bombasıyla saldırı yapıldı. Söz konusu saldırının ardından Kosova-Sırbistan gerginliği tekrar tırmanışa geçti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “NATO Müttefikleri ve AB olarak dün gece EULEX Kosova devriyesine düzenlenen ses bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır. NATO KFOR (Barış Gücü) misyonumuz tetikte olmaya devam ediyor ve Birleşmiş Milletler’in Kosova’daki görevini yerine getirme konusunda tam kapasiteye sahip. Tüm tarafları kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durmaya, sükunete ve istikrara katkıda bulunmaya çağırıyoruz” dedi.

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