National Geographic’ ten İZEV’e destek

Türkiye’den dünyaya açılan ilk sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyan ve “Another Brick in the Wall” gibi efsane bir şarkıyı Türkçeleştirerek, müzik tarihine “Yaşam Hakkı-Duvar” adıyla büyük bir şarkı kazandıran İZEV Vakfı Miami’ de show yaptı.

Türkiye’yi temsilen, zihinsel engelli olarak tanımlanan bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Hakan Kural tarafından oluşturulan ve dünya fotoğraf literatüründe yer almaya başlayan “Hayvanlar ve Biz” projesi Miami’de dünyaya açılmanın ilk adımını attı.

ABD’nin en önemli tatil bölgesi Florida-Miami’ de, Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Burç Ceylan’ın ülkemizin etkinlik alanını genişletme çabaları ile özel bir davetle gerçekleşen sergi resepsiyonu, dünya insanlarının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

National Geographic’ ten ‘Hayvanlar ve Biz’ e övgü

Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan İZEV’li gençlerin modelliğiyle özel olarak tasarlanan ve doğadaki en saf duyguları ifade eden fotoğraflar, doğa fotoğrafçılığının otoritesi olan National Geographic’ in fotoğrafçılarından Charles C. Ünal’ in beğenisini aldı. Fotoğrafların ve İZEV gençlerinin alanında en yetkin fotoğraf dergilerinde yer alabilecek kalitede olduğunu ifade eden Ünal bu konuda Türkiye ve İZEV’ e aracılık etmeye hazır olduğunu belirtti. Böylelikle farklı bireyler marka yüzü olarak uluslararası bir projede de yer alabileceklerini gösterdiler. Bu fotoğrafları dünyaca ünlü isimlerin evlerine asarak örnek olmalarını sağlamayı hedefleyen İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ve Marka Danışmanı ve Proje Koordinatörü Hakan Kural, pek yakında bu hedeflerinin de gerçekleşeceğini, dünya starlarıyla görüşmelerinin devam ettiğini belirttiler.

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ve Sergi Küratörü Down Sendromlu Tan Aytıs “Sırada Roma var” dedi. 2019 yılı içerisinde yine şaşırtıcı ve özel projelerle kamuoyunun dikkatini çekeceklerini de dile getiren Kılıç, sözlerini “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar” diyerek tamamladı.

Sergi 17 Eylül’ e kadar başkonsolosluk binasında gezilebilecek.