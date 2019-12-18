Bu hafta yurdumuzca kutlanan “Yerli Malı Haftası”, resmi adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası”nda amaç yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Ama çevremize bir baktığımızda küreselleşen dünyanın çarkları arasında ekonomisi yabancıların isteklerine göre şekillendikçe, ithalat desteklenip sıfır vergilerle çoğaltılırken, üreticiler zamlarla artan üretim maliyetleriyle gerilerken biz sahte gülücüklerin aldatmacasıyla kutlayacağız ‘YERLİ MALI HAFTASI’NI…

Ülkeler gelirleriyle, giderlerini dengelemek zorundadır. Devlet gelir kaynaklarını yabancılara satmadan, kendi halkı adına kullanabilme becerisi elde edebilirse; zenginleşir ve ekonomik açıdan güçlü bir devlet olur. Atatürk bunu görmüş ve anlamış olarak, bağımsız devlet olarak yaşamak için, ekonomimizin de güçlü ve yerli üretimden yana olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştır.

Savaştan yeni çıkmış ülkemizin ekonomik açıdan çok kötü durumdaydı. Halk yoksulluk içindeydi. Bu durumdan kurtarmak için çeşitli girişimlerde bulunmalıydı. 1923 yılında İzmir İktisat Kongresini topladı. Bu kongrede yerli malı üretilmesi ve toplumun yerli malı kullanılması için yönlendirilmesi kararı alındı. Bir ülkenin bağımsızlığının ekonomi bağımsızlığından geçtiğini anlattı.

“Türkler! Türk malı alınız, Türk malı kullanınız; Türk parası, Türk toprağında kalsın.” ATATÜRK

18 Aralık 1929’da “ Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kuruldu.1929’dan 1946’ya kadar “Milli İktisat ve Tasarruf Haftası” olarak kutlandı.1946’dan sonrada “Yerli Malı Haftası” olarak kutlanmaya devam edildi. Günümüzde artık küresel ekonomi çarkı içinde nostaljik bir kutlamadan öteye gidememektedir. Çünkü yerli üretilen her şey yabancıların eline birer birer teslim edilmektedir. Kendi toprağımızda bile kendi ürünümüzü adeta yurtdışına götürüp tekrar ithal bile etmekten çekinmeyecekler olabilir. Dahası kendi fabrikalarımız yabancılara değerinin altında adeta al, kapat düşüncesiyle devredilenler olduğu düşüncesi yaygınlaşırsa, Seka, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları vb. sayamayacağımız kadar çok üretim yerleri birer birer devredilip sonrada zarar bahanesiyle kapatılıp yurtdışından dolarla İTHAL ediliyorsa, bu ülke YERLİ MALI HAFTASI KUTLAYAMAZ. Çünkü yerli ve milli olan her şey birer birer elden kayıp gitmektedir. Onları koruyamıyoruz. Sadece SEYREDİYORUZ.

ABD’de 1933’de çıkarılan “Amerikan Malı al Yasası” kamu alanında eyaletler önce kendi üreticilerden sonra da diğer eyaletlerin malını almak zorundadır. Etkinliği ile ekonomilerine destek olunmasını istemektedirler. Öyle ki “Unutmayınız ki, her Amerikan malı satın aldığınızda okul, yol, köprü, polis ve yangın istasyonları, sosyal hak ve güvenlikler, Amerikalılar için imkânlar da satın almış olursunuz. Tüm Amerikalılar bilmelidir ki, duyarsızlık sonucunda ulusal sağlığımız bozulur ve modern ekonominin sonu başlar.”(Lynot,2001). Öyle

NASIL BİR KUTLAMA- YERLİ Mİ İTHAL Mİ?

Bu hafta yurdumuzca kutlanan “Yerli Malı Haftası”, resmi adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası”nda amaç yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Ama çevremize bir baktığımızda küreselleşen dünyanın çarkları arasında ekonomisi yabancıların isteklerine göre şekillendikçe, ithalat desteklenip sıfır vergilerle çoğaltılırken, üreticiler zamlarla artan üretim maliyetleriyle gerilerken biz sahte gülücüklerin aldatmacasıyla kutlayacağız ‘YERLİ MALI HAFTASI’NI…

Ülkeler gelirleriyle, giderlerini dengelemek zorundadır. Devlet gelir kaynaklarını yabancılara satmadan, kendi halkı adına kullanabilme becerisi elde edebilirse; zenginleşir ve ekonomik açıdan güçlü bir devlet olur. Atatürk bunu görmüş ve anlamış olarak, bağımsız devlet olarak yaşamak için, ekonomimizin de güçlü ve yerli üretimden yana olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştır.

Savaştan yeni çıkmış ülkemizin ekonomik açıdan çok kötü durumdaydı. Halk yoksulluk içindeydi. Bu durumdan kurtarmak için çeşitli girişimlerde bulunmalıydı. 1923 yılında İzmir İktisat Kongresini topladı. Bu kongrede yerli malı üretilmesi ve toplumun yerli malı kullanılması için yönlendirilmesi kararı alındı. Bir ülkenin bağımsızlığının ekonomi bağımsızlığından geçtiğini anlattı.

“Türkler! Türk malı alınız, Türk malı kullanınız; Türk parası, Türk toprağında kalsın.” ATATÜRK

18 Aralık 1929’da “ Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kuruldu.1929’dan 1946’ya kadar “Milli İktisat ve Tasarruf Haftası” olarak kutlandı.1946’dan sonrada “Yerli Malı Haftası” olarak kutlanmaya devam edildi. Günümüzde artık küresel ekonomi çarkı içinde nostaljik bir kutlamadan öteye gidememektedir. Çünkü yerli üretilen her şey yabancıların eline birer birer teslim edilmektedir. Kendi toprağımızda bile kendi ürünümüzü adeta yurtdışına götürüp tekrar ithal bile etmekten çekinmeyecekler olabilir. Dahası kendi fabrikalarımız yabancılara değerinin altında adeta al, kapat düşüncesiyle devredilenler olduğu düşüncesi yaygınlaşırsa, Seka, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları vb. sayamayacağımız kadar çok üretim yerleri birer birer devredilip sonrada zarar bahanesiyle kapatılıp yurtdışından dolarla İTHAL ediliyorsa, bu ülke YERLİ MALI HAFTASI KUTLAYAMAZ. Çünkü yerli ve milli olan her şey birer birer elden kayıp gitmektedir. Onları koruyamıyoruz. Sadece SEYREDİYORUZ.

ABD’de 1933’de çıkarılan “Amerikan Malı al Yasası” kamu alanında eyaletler önce kendi üreticilerden sonra da diğer eyaletlerin malını almak zorundadır. Etkinliği ile ekonomilerine destek olunmasını istemektedirler. Öyle ki “Unutmayınız ki, her Amerikan malı satın aldığınızda okul, yol, köprü, polis ve yangın istasyonları, sosyal hak ve güvenlikler, Amerikalılar için imkânlar da satın almış olursunuz. Tüm Amerikalılar bilmelidir ki, duyarsızlık sonucunda ulusal sağlığımız bozulur ve modern ekonominin sonu başlar.”(Lynot,2001). Öyleyse biz neden aynısını kendi ülkemizde TÜRK MALI olarak hayata GERÇEK anlamda geçiremiyoruz?

Günümüzde yerli malı kullanmanın hiçbir anlamı olmadığı aldatmacaları, Türk markaları üzerine yabancı marka isimlerini yazıp piyasaya sürmek, yabancı marka hayranlığı ve cazip olduğu düşüncesini yaymak bu ülkeye yapılacak kötülüklerin başında gelir. Kültür erozyonuyla bu daha da büyümektedir. Birçok Avrupa ülkesi kendi mallarının iç piyasada daha çok kullanılmasının kendi ülke ekonomilerine katkı sağladığını yaymaya çalışmaktadır. Dışarıya da kendi mallarını satma reklamını vermektedir.

Bir ülkede tutumla, yatırımla, yerli üretimle; açılan fabrikalar ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunur, işsizliği bir ölçüde ilerlemesini durdurur, ekonominin canlanmasına destek olur, dışa bağımlılığı azaltır.

İTHALATA HAYIR! TÜRK MALINA EVET! ÜRETİCİLERİMİZİN ÜRÜNLERİNE EVET!

Avustralya’da yayınlanan bir deterjan reklamında kullanılan: “Avustralyalılar! Şimdiye kadar hep yabancıların mallarını kullandınız. Artık Avustralya mal kullanın ve vatanımızı onlardan geri alalım…” (Yıldırım, 2001). Bu sözler ne kadar doğru bir söz değil mi? Öyleyse biz NEDEN kafamızı kuma sokup, gerçeklerden kaçıyoruz? ÇIKARALIM artık oradan ve mücadele edelim.

İlk adımla başlarsa her şey, o zaman atalım ilk adımımızı; Ülkemiz için, geleceğimiz için, varlığımız için, HER ŞEYİMİZ İÇİN…