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5 Nisan 2019
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NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
Teknoloji Haberleri

NASA robot arı yaptı

Editör Editör

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NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.

Renkleriyle arıyı andırdığı için bu isimde çağrılan bu robotların birincil görevi uzay istasyonunda görevde olan astronotlara yardımcı olmak.

Uzay istasyonunda uçmalarının yanı sıra şarjı bittiğinde kendi kendilerini şarj edebilme özelliğine sahip olan bu minik robotlar, astronotların temel deneylerine ve araştırmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Astronotların bakım ve envanter yönetimi gibi iş yükünü de sırtlanan robot arılar, Kaliforniya’da bulunan Ames Araştırma Merkezi’nde bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi. 

Uzaydayken hareket edebilmek için üzerlerinde bulunan fanlardan yardım alacak olan robot arılar, bu sayede istedikleri yöne kolayca gidebilecek. Robotlar, yönlerini bulabilmek için ise yine üzerlerinde bulunan kamera ve sensörlerden faydalanacak.

Bu kapsamda geliştirilen üç robot arıdan ikisinin bu ay içinde uzay istasyonuna gönderilmesi planlanıyor. 


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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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