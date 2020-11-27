NASA, Güneş yüzeyinde Dünya’dan büyük ‘güneş lekeleri’ görüntüledi

Dünyada 600 milyon, Türkiye’de ise 6 milyon KOAH hastasının bulunduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baykal Ertürk, “Sonbahar ve kış ayları KOAH hastaları için yaprak dökümüdür. Havaların soğuması KOAH’lılar için alarm demektir. Havaların soğuması ile birlikte akut alevlenme atakları ile hastane ve yoğun bakım ünitelerine yatan KOAH’lı hastaların önemli bir kısmı tekrar evine dönemez” dedi.