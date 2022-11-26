NAS % 9 MUŞ…

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Malum, Recep Bey 2021’de “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?” ifadeleri ile enflasyon onca yüksekken ağustos ayında radikal bir faiz indirimi serisi başlatmıştı

Nas Arapçada açık ve belirgin olan demektir. İslami doktrinde nas kavramı Allah’ın ve peygamberin sözü anlamına gelir. İslam’da nas olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nasa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır, içtihat ise ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

Recep Beyin bu sözlerine bakan laik demokratik bir ülkenin Cumhurbaşkanı değil şeriatla yönetilen bir Arap ülkesinin şeyhi konuşuyor sanır. Aslında sadece bu konuşma bile anayasamızın laiklik hükmüne aykırı davranmak ve karar almaktan dolayı cezai sorumluluk doğuran bir suç olarak düşünülmeli değil midir?

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Sonuç olarak Merkez Bankası emre uydu hem ekonomi bilimine ve hem de akla aykırı bir şekilde bir seri faiz indirimine gidildi. Son toplantıda ise merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar verdi.

Amma ve lakin bu son toplantıda Para Politikası Kurulu faiz indirim sürecinin sonuna geldiğini de aşağıdaki metin ile ilan etti:

“Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.”

Hayret verici bir şekilde alınan bu son karar aynı anda hem nasa ve hem de ekonomi bilimine aykırı olmak suretiyle her iki alanı birden ihlal etmeyi başarmıştır! Bu ender görülebilecek başarılarından dolayı PPK’yı yürekten kutluyorum…

Onlara soruyorum nas madem faiz yasak diyor neden faizi sıfıra indirip ortadan kaldırmıyorsunuz?

Yok, eğer önemli olan nas değil de ekonomi bilimiyse peki o zaman enflasyon bu kadar yüksekken faizleri yükseltmiyor da indiriyorsunuz diye sormazlar mı adama? Diğer yandan Recep Bey’in nas diye tutturup başlattığı faiz indirim kararının sonuçlarını hepimiz gördük:

Enflasyon patladı Kurlar patladı Faizler patladı Dış ticaret açığı patladı Cari açık patladı Bütçe açığı patladı

Yani nas karşıtı biri oturup nasın yanlışlığını ispat etmek için bir deneye girişse ancak bu kadar başarılı olabilirdi…

İşin açığı İslamcıların faiz takıntısı ekonomik gerçekler ile hiçbir şekilde örtüşmez, dün örtüşmüyordu, bu gün örtüşmüyor ve gelecekte de örtüşmeyecektir. Rasyonel aklın ve bilimin peşini bırakıp dogmatik öğretilerin ardına düşerseniz olacak olan budur kendinizi ve ülkenizi felakete sürüklersiniz…