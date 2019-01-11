Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Fatih’te yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan bir eve operasyon düzenledi.

Satışa hazır çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde, meslekten ihraç edilmiş olduğu öğrenilen ve çete lideri olduğu belirtilen eski bir polis memuru da gözaltına alındı.

Dün gece şehir genelinde devam eden operasyonlar sonucunda toplam 25 kişi sorgulanmak suretiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ’dan İstanbul’a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti.

Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunmuş olduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı. ortalama üç ay devam eden takibin ardından, Fatih’te Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

METAMFETAMİN İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE VE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, evde bulundurdukları uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvalete atarken, başka bir kısmını da camdan arka sokağa attı.

Polis ekipleri, duyarlı burunlu ve eğitimli ‘Ceviz’ adlı narkotik polis köpeğiyle evde ve uyuşturucunun atılmış olduğu sokakta arama yaptı. Polis köpeği, hem evdeki hem de sokağa atılan uyuşturu maddeleri buldu. Yapılan ayrıntılı aramalar sonucunda, satışa hazır metamfetamin adlı uyuşturucu maddenin yanı sıra bir doz extacy hap ve nakit para ele geçirdi.

ÇETE LİDERİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİS ÇIKTI

Narkotik polisleri, operasyon sonucunda evde bulunan 4’ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında polis memurluğundan ihraç edilen ve çete lideri olduğu belirlenen İ.D. adlı bir kişinin de olduğu öğrenildi. İ.D’nin 20 ayrı suçtan da kaydının bulunmuş olduğu belirtildi.

Narkotik polis ekipleri, ilk operasyondan elde edilmiş bilgilerin de ışığında operasyonlarına gece süresince devam etti. İstanbul’da belirlenen başka adreslere de baskın yapan polis ekipleri, bütün operasyonlar sonunda aralarında kadınların da bulunmuş olduğu toplam 25 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak suretiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.