Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, narkotik köpeği Alex, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Alex, otomobilin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 23 kilo 432 gram eroini buldu. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI