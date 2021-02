Namık Kemal Üniversitesi’nde 220 bin PCR testi yapıldı

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, koronavirisün başladığı ilk günden bu yana 220 bin PCR testi yaptıkları belirterek, “Tekirdağ’ın nüfusunu da 1 milyon 50 bin olarak düşünecek olursak, bu işte gerçekten sağlıkçı arkadaşlarımın, sağlık çalışanlarının çok büyük emeği vardır. Şu an geldiğimiz sayı itibarıyla toplam numune testimiz yaklaşık 220 bin civarında. İlk günlerde 3 cihazla bu işlemi yapıyorduk, 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle ve ortalama 6 saatlik bir süre içerisinde bu sonuçlar çıkıyordu. Şu an itibariyle vaka sayılarındaki düşüşle rahat bir nefes aldık, bu sayılara artık ulaşmıyoruz” dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, pandemi başlangıcından bu yana toplam 220 bin PCR testi yaptıklarını söyledi. Şahin, pandemi döneminin başlamasıyla ilk zamanlarda alınan numunelerin test için İstanbul’a gittiğini ancak daha sonra üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarda test yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Pandemi, beklemediğimiz bir olay. Dünyada bütün eğitim- öğretim ve hasta hizmetleri bakımından beklemediğimiz bir olaydı. Fakat devletimiz ve bizler, Sağlık Bakanlığımız hakikaten kısa sürede bununla ilgili önlemleri aldık. Bu bağlamda da üniversitemiz eğitim- öğretimde online eğitime, 23 Mart’ta asenkron, 30 Mart’ta da senkron eğitime başladı. Bunun dışında Tekirdağ ilinde ilk PCR testleri İstanbul’a gidiyordu. Bu bağlamda bizler üniversite olarak taşın altına elimizi koymamız gerektiğini hissettik ve Sağlık Bakanlığı’na İl Sağlık Müdürlüğümüz ve sayın valiliğimizin katkılarıyla başvurumuzu gerçekleştirdik. 1 Nisan 2020 tarihinde de Tekirdağ’da tek PCR numunelerinin yapıldığı test merkezi olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanemizde numunelerimizi test etmeye başladık. Gün geçtikçe vakaların artışıyla birlikte ki yoğun vaka artışlarının olduğu dönemde günde 2 bin- 2 bin 500 numuneye kadar test yaptığımız durumlar gerçekleşti” dedi.

‘TÜM TRAKYA’YA HİZMET ETTİK’

Rektör Şahin, PCR testinde tüm Trakya’ya hizmet verdiklerini ifade ederek, “Sadece Tekirdağ’a değil bir dönem Edirne, yine uzun bir süre Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Babaeski, bir dönem tüm Trakya’ya bu test hizmetimizi götürdük. Daha sonra Sağlık Bakanlığımızın, oradaki valiliklerimizin ve il sağlık müdürlüklerimizin devreye girmesiyle orada çözümlerini ürettiler, kendi laboratuvarlarında bu testleri yapmaya başladılar. Ama uzun bir süre Trakya’da Namık kemal Üniversitesi olarak bu işlemi gerçekleştirdik. Tekirdağ’ın nüfusunu da 1 milyon 50 bin olarak düşünecek olursak bu işte gerçekten sağlıkçı arkadaşlarımın, sağlık çalışanlarının çok büyük emeği vardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an geldiğimiz sayı itibarıyla toplam bugüne kadarki numune testimiz yaklaşık 220 bin civarında. İlk günlerde 3 cihazla bu işlemi yapıyorduk, 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle ve ortalama 6 saatlik bir süre içerisinde bu sonuçlar çıkıyordu. Şuan itibariyle vaka sayılarındaki düşüşle rahat bir nefes aldık, bu sayılara artık ulaşmıyoruz. Halkımızın temizlik, mesafe ve maske kuralına uymasının da çok büyük desteği var. Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı aşılamanın çok büyük faydası var. Bu şekilde önlemlere dikkat edelim. Vaka sayılarındaki düşüş bu şekilde devam etsin. Üniversitem, hastanem olarak bu katkıda bir desteğimiz olduğunu hissediyoruz. Sağlık çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

‘EN İYİ HİZMETİ VERİYORUZ’

Rektör Şahin, üniversite olarak en iyi hizmeti verdiklerini belirterek, “Tam yükseldiği, pik yaptığı dönemlerde ister istemez çok acil ameliyatlar dışında veya poliklinik hizmetleri dışında, mümkün mertebe doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla bütün her yerde olduğu gibi bizde de biraz intizam gerçekleşti. Ancak ameliyatların gerçekleşmesi noktasında, hizmetlerin gerçekleştirilmesi noktasında çok acil olanlarda hiçbir aksaklık uygulanmadı ve bunların hepsi gerçekleştirildi. Bugün de Trakya’nın her bölgesinden, hatta Balkanlar’dan hastalarımız gelip burada hem poliklinik hizmetlerini hem de ameliyat hizmetlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar” dedi.

Firmalara borçlarının bulunmadığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Burada geldiğimiz günü ve bugünü karşılaştıracak olursak firmalara olan borçların ve SGK borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık olarak yüzde 96- 97 civarlarında bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Üniversite hastanelerine, özellikle SGK borçlarının yapılandırılması, ödenmesi ve firmalara borç ödenmesi noktasında son bir yılda çok büyük katkı sağlandı ve bunlar gerçekleştirildi. Tabii bunlar gerçekleştirilirken burada çok iyi bir çalışma mutfağının da yapılması gerekiyordu. Bizler bunları gerçekleştirdik. Ama bunu dışında gerçekleştirdiğimiz mali disiplinin çok büyük faydası oldu. Hala da bunu gerçekleştiriyoruz ve firmalara borcumuz yok. Ameliyatlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz Allah’a çok şükür. Yine hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Buradan İstanbul’a veya çevre illere hastalarımızı göndermeden burada hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu noktada da iddialıyız. İnşallah daha iyi olma hedefindeyiz.”

FOTOĞRAFLI