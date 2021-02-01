Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 KEZ CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’te, camide namaz kılan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin çaldığı telefon sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de 17 kez camilerden hırsızlık yaptığı ve toplam 35 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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