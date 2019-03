Çanakkale Zaferinin 104.yılında 18 Mart 2019 günü Ankara Nallıhan İlçesinde “Şehitler Anıtı” açıldı,saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitlerimiz rahmetle anıldılar.Şehit ailelerine şükran belgeleri sunuldu.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi binlerce şehit verilerek kazanıldı. Çanakkale geçilmez gerçeğini bütün dünya gördü ve tarih sayfalarına geçti.

Nallıhan Vakfı Başkanı ve Nallıhanlı iş adamı değerli Ayhan Sümer’in katkıları ve büyük gayretleri ile yapılan anıt ilçe meydanında Atatürk Anıtı yanında,mehmtçik ve bir mermer pano üzerinde şehitlerin isimleri yer almaktaydı.

Açılış töreninde Şehitler adına konuşanlar “vatnımızın şehit kanları ile sulandığını “toprak uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek, bundan gurur duyduklarını ve tüm şehitlerin ve mehmetçiklerin kardeş olduklarını vurguladı.

Diğer konuşmacılardan sonra ,anıtın yaapılmasını sağlayan Nallıhan Vakfı Başkanı Ayhan Sümer beyefendi çok anlamlı ve etkili bir konuşma yaptı:

“…Tarihi kayıtlardan çıkarılmış olan belgelere göre Çanakkale’de 85 Nallıhanlı’nın şehit olduğunu ve bunların tek tek adlarının, nerede şehit düştüklerinin ve köylerinin belirlenerek kitap haline getirildiğini ifade etti…

Şehitler kitabının ve anıtının hazırlanmasında emeği geçen Sn. Özgün Ökmen ve Sn. Prof.Dr. Sadık Tural’a ayrıca anıtın gerçekleşmesinde Devlet sanatçısı heykeltraş Sn. Mdtin Yurdanur’a ve mermer ustası Sn.Rasim Kayabaşı’na ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim dedi.

Ayrıca bu anıttta iç güvenlik harekatında şehit düşmüş nallıhan’lı 13 vatan avladı kahramanın isimlerini de yer verildiğini ve onlara ve ailelerine karşı şükran ve minnet borcumuzu ödemeye çalıştık ifadesine yer verdi.

Bu projeyi destekleyen herkese ve emeği geçenlere ,katılımcı yüzlerce vatandaşa teşekkür etti. “Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duaranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğrunda,kendini tarihe verenlerindir” dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Törende şehitler anıtı katılımcıların ve şehit ailelerinin elleri ile açıldı…

Törene birlikte katıldığımız değerli iş adamı,tarihçi, Sonsöz Gazetesi yazarı gazeteci ve yazar Salim Taşçı kardeşimde Vatan sever yüreği ve güçlü kalemiyle bir şiirle katkılar sağladı:

ÖNCE VATAN

Ne çıkar yoksa

Kefenin,

Sen şehitsin…

Ilgıt/ılgıt akan

Kan mı?

Can!

Can içinde can var,

ÖNCE VATAN…