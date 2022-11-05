Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor

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Ankara’da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına ev sahipliği yapacak olan Pursaklar Belediyesi, turnuva öncesi hazırlıklara hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenecek olan ve 5 kıta, 18 ülkeden; 93 sporcunun ağırlanacağı, 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi belediye ekipleri yoğun mesailerine tüm hızıyla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında gün boyu ekiplerle irtibat halinde olarak detaylı bilgiler alıyor.

‘‘Büyük coşkuyu ve büyük heyecanı hep birlikte yaşamaya az kaldı’’

Pursaklar’ın Dünya’ya tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “15-17 Kasım tarihlerinde Pursaklarımızda gerçekleştireceğimiz ve ev sahibi olmaktan büyük bir gurur duyduğumuz Uluslararası 2.Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklara hızla devam ediyoruz. Büyük coşkuyu ve büyük heyecanı hep birlikte yaşamaya az kaldı. İnşallah turnuva öncesi tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak, salonumuz hazır hale getireceğiz” dedi.