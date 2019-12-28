Sayısız rekorun sahibi, dünya halter şampiyonu sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü-Naim Süleymanoğlu filmi Kasım ayında vizyona girmişti. Bir ay içinde 1 milyon 575 bin kişi tarafından izlenmiş, 27 milyon lira gelir elde etmiş.



Dilerim ki filmi izleyenler arasında yer alan çocuk ve gençler Naim’e özenip haltere yönelmez.

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Tıp adamları halter sporunun zararları ile ilgili olarak şunları söylüyorlar:



-Halterci bazen vücut ağırlığının iki üç misli ağırlığı kaldırmak zorunda kalıyor. Bu kadar büyük bir ağırlığın altına girmek sağlık açısından son derece sakıncalı.



-Halteri kaldırma esnasında sporcu nefes almıyor. Bu durum onda çeşitli dolaşım bozukluklarına neden oluyor, tansiyonunu yükseltiyor, kalbinin ritmini bozuyor.



-Yüksek tansiyon hemen tüm organları olumsuz etkiliyor. Karaciğer yetmezliğine de, beyin kanamasına da neden olabiliyor.



-16 yaşından önce halter kaldırmak ise kemik ve eklemlerde gelişme bozukluklarına yol açıyor.



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Bu açıklamanın ardından, Naim’in önce karaciğer yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını, kendisine karaciğer nakli yapıldığını, tedavisi devam ederken bu defa beyin kanaması geçirdiğini ve sonuçta henüz 50 yaşındayken yaşamını yitirdiğini hatırlatmakta yarar var.



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Gelişmiş ülkelerde haltere merak son derece az.



Az gelişmiş ülkelerde ise halter popüler spor dallarından biri olarak görülüyor.



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Son söz olarak çocuk ve gençlere şunu söylemek istiyorum:



Naim filmini seyret ama, sakın haltere başlama!

