Nadir deri hastalığı olan çocuk, uluslararası model oldu

Brezilya, (DHA)- Brezilya’da yaşayan ve ‘piebaldizm’ olarak bilinen, nadir görülen bir deri hastalığı bulunan Samuel Silva (7), uluslararası bir ajansta model olarak çalışmaya başladı. Ayrıca, Silva’nın ailesindeki tüm üyelerde bu hastalığın bulunduğu ifade edildi.

Brezilya’nın Bahia eyaletinde yaşayan Samuel Silva, ‘piebaldizm’ olarak bilinen ve nadir görülen bir deri hastalığına sahip. Bazı kişilerin saçlarında beyaz meçler oluşmasına sebep olan bu hastalığı taşıyan Silva ve ailesinin, onları gören diğer kişiler tarafından oldukça ilginç karşılandığı belirtildi. Silva’nın ilginç görüntüsü ile uluslararası bir ajansta modellik yapmaya başladığı aktarıldı. Öte yandan, Silva’nın birçok dergide kıyafet modelliği yaptığı ve podyuma da çıktığı ifade edildi.

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