MXGP’nin 9 ve 10’uncu ayakları Afyonkarahisar’da yapılacak

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Dünya Motokros Şampiyonası’nın İtalya’da yapılması planlanan 10’uncu ayağı, ‘MXGP of Afyon’ adıyla 7-8 Eylül’de Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Böylece MXGP’nin hem 9 hem de 10’uncu ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-5 Eylül 2021 tarihleri arasında MXGP of Turkey Dünya Motokros Şampiyonası’nın 9’uncu ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak. İtalya’da yapılması planlanan 10’uncu ayak yarışları da Türkiye’ye alındı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de ilk kez bir şampiyonaya kentin adının verildiği ‘MXGP of Afyon’a ilişkin bilgiler verildi.

MAHMUT NEDİM AKÜLKE: EN İYİ PİST, EN İYİ ALTYAPI, EN İYİ PADOK ÖDÜLLERİ ÖNEMLİ ETKEN OLDU

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Dünya Afyonkarahisar’da buluşmaya devam ediyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye’nin düzenlemiş olduğu başarılı organizasyonlar ve Afyon Motor Sporları Merkezi’nin en iyi pist olmasının yanı sıra en iyi alt yapı, en iyi padok, ödüllerine sahip olması da bu organizasyonda en önemli etken oldu” dedi.

MEHMET ZEYBEK: EN İYİ PİST-EN İYİ PADOK ÖDÜLÜ

Afyonkarahisar’ın spor kenti olması noktasında büyük emek harcadıklarına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Afyon Motor Sporları Merkezi, dünyanın ‘En İyi Pist’ ve ‘En İyi Padok’ ödüllerine layık görüldü. Organizasyonumuzda hiçbir sıkıntımız yok. Salgın dolayısıyla 2020’deki şampiyonayı gerçekleştiremedik. Bu spor organizasyonunun Afyonkarahisar ile ülkemize büyük katkısı olunca Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“MOTOR SPORLARINDA MARKA ŞEHİR OLACAĞIZ”

TMF ve Afyonkarahisar Valiliği ile el ele vererek ‘Güvenli Ülke Türkiye’ sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Başkan Mehmet Zeybek, “Eylülde 9’uncu ayağı Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek MXGP’nin 10’uncu ayağı İtalya’da yapılacaktı. Yapılan görüşmeler neticesinde İtalya’da yapılması planlanan 10’uncu ayağı da ‘MXGP of Afyon’ ismiyle Afyonkarahisar’a kazandırdık. Afyon ismini de motor sporlarında bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu MXGP’nin 10’uncu ayağını da Afyonkarahisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İBRAHİM YURDUNUSEVEN: NETİCE BİZLERİ GURURLANDIRDI

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Afyonkarahisar’ı sporda bir marka kent haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yurdunuseven, “Türkiye’de ilk defa bir ilin adı spor organizasyona verildi; MXGP of Afyon. Bu bizim için çok büyük organizasyon ve gurur. Bunun için 6 aydır çalışılıyordu. Bugün bu neticeyi görmüş olmanın mutluluğu ve gururu, bizleri çok onurlandırdı” dedi.

