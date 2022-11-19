MÜZİSYEN AYKUT ASLAN YENİ ŞARKILARINI MÜZİKSEVERE SUNMAYA HAZIRLANIYOR

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Yeni albümünün çalışmalarını Sonsöz Gazetesi’ne anlatan müzisyen Aykut Aslan, “Yeni çalışmaları sunmak benim için yeni doğan bir bebeğin heyecanını yaşıyormuş gibi hissetmeme sebep oluyor” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Daha önce “Gam”, “Sözümüz Var Bahara” albümleri ve single çalışmaları ile dinleyiciyle buluşan müzisyen Aykut Aslan, yeni albümünün çalışmalarına devam ediyor. Aslan, müzik hayatını ve yeni albümünü Sonsöz Gazetesi’ne anlattı.

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-Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

-Müzisyen bir aileden gelmiş olmamdan kaynaklı müzikle çok erken yaşlarda 4/5 yaşında tanıştım, türkülerle daha yakından ilgilenmem ise 9, 10 yaşlarında bağlama çalmaya başlamamla oldu. Muhlis Akarsu, Davut Sulari, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Yavuz Bingöl gibi ustalardan feyz aldım. Aşık Veysel, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanlarının sözleri ise türkülerin ezgileriyle birleşince benim açımdan sanata bakış açısı bambaşka bir boyut aldı. Benim için artık türküler çok manidar, derin ve mistik aynı zamanda hayatın da ta kendisi olmuştu. Daha sonra nota ve solfej dersleri ile daha profesyonel bir açıdan bakmaya, çalmaya, söylemeye başladım türküleri. Bu eğitimi Muhlis Topçu Müzik Okulu’nda aldım. Sonrasında ise yerel radyo ve televizyonlarda, bazı lokal ve restorasyonlarda müzik yapmaya türkü söylemeye başladım. Daha sonra ise çok önemli bir müzik adamı olan aranjör Mete Artun ile tanıştım ve profesyonel ilk albüm çalışmamı olan “Gam” isimli albümümü yaptım.

Sonrasında ise artık benim için önemli ve büyük projeler başladı. Her ne kadar kendi kültürüm olan türküleri icra etsem de ulusal anlamda müzikler de beni hep heyecanlandırmıştır. Bu doğrultuda farklı çalışmalarda ve projelerde de görev aldım. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile bir çok konser ve projeler gerçekleştirdim, bunlardan bazıları “Sekiz ses sekiz nefes “, “ Nazım Hikmet Kerem Gibi “ , “Geli Bolu Al Gelincik” , Pembe Köşk “ “Bahar Konserleri “

Bu arada yapmış olduğum Gam “ albümü ulusal bazda Alevi Bektaşi Müziği konulu doktora tez konusunda Maryland College Park University’de yer aldı. Bunun yanı sıra benim müzikal hayatımda yeri büyük olan TRT’nin arşivi için yapılmış olan, dünyanın sayılı müzisyenlerinin de yer aldığı “Ve Müzik” adlı belgeselde konuk sanatçı olarak yer aldım, sonrası ikinci albümüm olan “Sözümüz var Bahara “ müzik severlerle buluştu, bunu 2020 yılında “Sürüler İçinde “ ve son olarak 2022 yılında yapımcılığını Sanatçı Haluk Özkan‘ın üslendiği ve Müzik adamı Tanju Duman’ın destek verdiği “ Aşka Dair” isimli single çalışmaları izledi.

-Müzik yapmaya nasıl başladınız, sanat hayatınız nasıl ilerledi?

– Kendi müziğimin ilk yıllarımda halk ozanları ve gerçek anlamda halk sanatçılarının çok etkisinde kaldım. Anadolu’nun müziği Türk Halk Müziğini icra ettim fakat yıllar geçtikçe müziğin içinde daha çok yer almaya başladığımdan ve çocukluğumdan beri dünya müziğini yakından takip etmemden dolayı evrensel ezgileri, eserleri, besteleri de müziğimde icra etmeye başladım. Artık özgün formda besteler ve batı tarzı ezgiler de çalışmalarımda yer almaya başladı , bazı çalışmalarımda bunları türkülerle buluşturmak (tabi ki özünü bozmadan) beni çok heyecanlandırıyor.

-Yeni albümün hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz?

Son çalışmamın çalışmalarına yakın zamanda başladık. Bu çalışma single olarak düşünülmüyor bir albüm çalışması olacak. Yeni albümde yaklaşık olarak on eser yer alacak bu eserler kimi bildiğimiz kimi gün yüzüne çok çıkmamış türkülerden ve özgün formda olan eserlerden meydana gelecek. Albüm çalışmalarını Ankara ve İstanbul olarak iki şehirde gerçekleştiriyoruz, bazı eserler de yine diğer albümlerde olduğu gibi çok sesli çalışmalara yer veriyoruz.

-Yeni şarkıları dinleyiciye sunmak size neler hissettiriyor?

-Yeni çalışmaları sunmak benim için yeni doğan bir bebeğin heyecanını yaşıyormuş gibi hissetmeme sebep oluyor. Çok uzun süreçler ve zahmetler sonucu çok önemli eserleri çok büyük müzik adamlarının eşliğinde topluma sunmak, sorumluluğumuzu, türkü ve müziğe bakış açımızı insanların beğenisine sunmak hem biraz endişe hem de tarifsiz bir haz yaşatıyor bana. Tabi bunun karşılığında taktir anlamında küçücük bir alkış bile beni çok mutlu ediyor bunun karşılığı sadece bir alkış olsa bile mutluluğum tarifsiz.