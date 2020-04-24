Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçılarını belirlendi. İşte araştırmanın detayları…





Koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında müzik camiasında eğlenceler devam etti. Salgın sebebi ile birçok konser iptal edilse de ses sanatçıları evlerinde müzik yapmaya devam etti. Youtube ve sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak #evdekal ve #müziklekal diyen sanatçılar, verdikleri konserlerle izleyicilerinin gönlünü fethetti.

Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.

Listenin ikinci sırasındaki isim ise salgın günlerinde evinde konser veren isimlerden Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından mini bir canlı yayın konseri vererek takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ı, sosyal medya üzerinde ise 359 bin 877 izledi. Gündem hakkında yorumları ve sosyal medyada verdiği konserle ay boyunca 2 bin 244 habere konu olan Demet Akalın, ayın en popüler ses sanatçılarından oldu.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin “Evde kal” çağrılarının aksine “Evde durmayın” çağrısında bulunan Murat Boz, ay boyunca 2 bin 101 habere yansıdı. Yaptığı açıklamada “Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım.” diyen Murat Boz’a tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından ikinci bir açıklamada bulunan Boz, “Kendi sitemde, kontrollü bir alanda yakın temasın olmadığı bir alanda temiz hava almak için dışarı çıktım.” açıklamasında bulundu.

Son dönemlerde aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği Kaan Yıldırım ile gündeme gelen şarkıcı Hadise, vaka sayıları ve uyarıların artmasıyla önlemleri fazlalaştırdı. Tedbir sebebi ile sevgilisiyle evleri de ayıran Hadise, Mart ayı boyunca toplam 2 bin 46 haberde yer alarak ayın popüler ses sanatçılarından olmayı başardı.